Nicolás Petro habría recomendado a familiar de Musa Besaile para que fuera nombrado en el SENA

Day Vásquez, exesposa del hijo del presidente Gustavo Petro se refirió en las últimas horas en entrevista con Semana sobre los diferentes negocios y contratos que habría adelantado Nicolás con diferentes ministerios y entidades del Gobierno nacional, entre estas el Servicio Nacional de Aprendizaje.

Según la excompañera sentimental Nicolás Petro llegó al Sena aliado con Musa Besaile, excongresista condenado por corrupción. La mujer se refirió a la fotografía de Nicolás Petro y el hijo de Musa Besaile en donde se habrían revelado las disposiciones en la institución de educación técnica.

“Sí. De hecho, a él le entregaron el Sena de Córdoba, y pusieron a alguien muy cercano a Musa de director. Por eso la cercanía con Musa y todo este tema en Córdoba. Mire que estuvieron en la finca de Musa y estuvieron más de una vez. Que no diga ahora Nicolás que se estaban conociendo, que es amigo del hijo hace muchos años, porque eso es falso, totalmente falso. Yo conozco a todos los amigos de Nicolás. Eso es falso”, comentó en entrevista con el medio anteriormente citado.

En mensaje Nicolás Petro le habría testeado a Day Vásquez el 10 de octubre del 2022: “Amor, bien lo del Sena”. Así mismo le cuentó: “Tengo que concretar lo de la Cámara de Comercio, y unos proyectos”.

El director del SENA Jorge Londoño adelantó una reunión con Nicolás Petro, hijo del presidente y luego de unos días generó importante nombramiento. (Colprensa - Álvaro Tavera).

Director del Sena se reunió con Nicolás Petro

El director del Servicio Nacional de Aprendizaje llevaba pocos días en su cargo cuando según Day Vásquez visitó a su exesposo en su apartamento. Por ello, Jorge Londoño, el director de la entidad, se refirió a las menciones y admitió que se habría reunido con Nicolás Petro y confirmó que durante el encuentro hizo también presencia un amigo del hijo del presidente, llamado Camilo Rozo.

“La historia es muy sencilla: en alguna ocasión el doctor Antonio Sanguino me invitó a que fuera a una reunión a conocer a Nicolás; obviamente, estuvimos en la reunión, conversamos 2 o 3 cosas, me pareció un joven muy amable; allí conocí a un amigo de él, Camilo Rozo. Posteriormente, se presentó la vacante en el Sena de la dirección y como ellos eran de Córdoba llamé a Camilo y le pedí que me ayudara a conseguir un candidato para la dirección”, comentó Jorge Londoño en entrevista con Blu Radio.

El director del Servicio Nacional de Aprendizaje reconoció que nombró al candidato y luego se enteró que tenía relación con Besaile por lo que se determinó hacer un cambio en la designación y nombrar a otra persona.

Según el funcionario, las personas que se nombran en el Servicio Nacional de Aprendizaje pertenecen a la institución, y ‘’no fueron llevadas por nosotros ni fueron del exterior de la institución’'. Adicional a ello, declaró que la persona que se nombró en el Sena en Córdoba en ese momento fue José Nicolás Barrios Sierra, quien en enero salió del cargo.

Day Vásquez exesposa de Nicolás Petro se refirió a las reuniones adelantadas por el hijo del presidente con algunos ministros

Recomendaciones de Day Vásquez a Nicolás Petro

En los chats que la mujer compartió se confirma que le solicitó a su entonces esposo que se dejara de reunir con ministros. “Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá (…) te falta mucho por aprender”.

En los miles de chats de la expareja entre mayo de 2021 y enero de 2023, aparecen múltiples y comprometedores registros de reuniones del diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, con ministros, directores de departamentos, gobernadores y políticos, buscando presuntamente beneficios particulares, en especial contratos.

Day Vásquez ha asegurado en diversas ocasiones que su expareja tuvo reuniones con la mayoría de ministros, uno de ellos el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, en donde por información que dio a conocer Semana se refirieron a ‘’puestos de trabajo’' y de eso da cuenta un diálogo del 22 de noviembre del año pasado.