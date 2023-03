Los siete hechos ocurridos durante la semana que marcarían un antes y un después en el gobierno de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro. (Twitter Gustavo Petro. @ColResistiendo)

Esta semana, indicaron en las últimas horas diversos analistas, podría estar siendo la semana más compleja que ha transitado la administración de Gustavo Petro, desde que se posesionó el 7 de agosto de 2022. A pocos días de cumplir siete meses a la cabeza del Gobierno nacional, fueron varios los hechos que golpearon al Ejecutivo.

Con algunos episodios que son propios de la acción de gobernar, como una encuesta de favorabilidad, hecho periódico y de rutina, hubo otros capítulos más complejos, como la forma en la que el gobierno asumió el secuestro de casi 80 policías en zona rural del Caquetá, y que concluirá con una posible moción de censura al ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez en la instancia legislativa.

Y la semana cerró con la bomba que estalló la exesposa del hijo del presidente, Nicolás Petro, Day Vásquez, quien, en entrevista a Publicaciones Semana, dijo que su exmarido recibió dineros de Santander Lopesierra, ‘El hombre Malboro’, y de Alfonso ‘El Turco Hilsaca’, ambos con previos procesos con la justicia.

Infobae analizó, día por día, de la mano con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, los principales episodios de la semana. ¿Fue un punto de inflexión para este gobierno? Habrá que esperar.

Lunes, 28 de febrero: El presidente, Gustavo Petro, anuncia el primer remezón ministerial

En una alocución presidencial desde la Casa de Nariño, el primer mandatario anunció la salida de tres miembros de su gabinete ministerial: el ministro de Educación, Alejandro Gaviria; la ministra de Deportes, María Isabel Urrutia, y la ministra de Cultura, Patricia Ariza, quienes no se encontraban presentes en el recinto.

El presidente invitó a los tres ministros salientes a que, “desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social” e hizo públicos los nuevos reemplazos.

“Yo creo que esta fue una semana de inflexión para el Gobierno Petro que comenzó con la filtración de un texto demoledor contra la reforma a la Salud de Carolina Corcho, y el presidente, en lugar de buscar el centro político, lo que estamos viendo es que tiende a radicalizarse más y por eso saca a uno de sus pilares políticos de centro, que es a Alejandro Gaviria, y deja a la ministra Corcho, cuestionada por usuarios, médicos y académicos. Así comenzó la semana”, comenzó por indicar a Infobae el representante Andrés Forero.

Gustavo Petro ha nombrado en 6 meses a más de la mitad de los ministros que designó Iván Duque en cuatro años. Presidencia

Miércoles, 1 de marzo: cae favorabilidad del presidente Gustavo Petro

Por primera vez desde que comenzó su mandato presidencial, de acuerdo con los resultados de la encuesta de Invamer (cuya base es de 1.200 encuestados y su un margen de error es del 2,83%), la desaprobación de Gustavo Petro fue superior a su aprobación, con una reducción de 8 puntos porcentuales, posicionándose en el 40% de favorabilidad y una desfavorabilidad del 51%.

“Esto le resta margen de maniobra en el Congreso de Colombia y creo que a esto se sumó que, cuando sacó a los ministros, a mi juicio en un error de cálculo, se reunió previamente con los partidos políticos de la coalición y ante la opinión pública quedó como si estuviera repartiendo esos ministerios para que le aprueben la reforma a la Salud, que está muy enredada. Así se vio”, leyó para este medio de comunicación el representante Forero.

Miércoles, 1 de marzo: Partidos de gobierno cuestionan con más volumen la reforma a la Salud

Poco después de que Cambio Radical, partido del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, radicara una propuesta de contrarreforma a la salud al documento que presentó el gobierno Petro, los partidos Liberal, Conservador y de La U anunciaron que presentarían un documento con nuevas propuestas para la iniciativa, lo que da cuenta de una falta de consenso político alrededor de este tema.

Esta división en el bloque político del gobierno, advirtió el representante Forero, se verá en otras reformas. “Para tratar de filtrar la crisis alrededor de la reforma a la Salud, filtraron un documento que, al parecer, es un borrador de la reforma laboral, y contrario a tapar el problema de salud, lo que hizo es que prendió las alarmas y los empresarios están diciendo que, si se aprueba, lamentable se va disminuir la generación de empleo y aumentará la informalidad”, agregó a este hecho el representante de la oposición.

Jueves, 2 de marzo: Campesinos se toman petrolera y secuestran a casi 80 miembros de la Policía Nacional

Pasados 40 días de protestas en zona rural de San Vicente del Caguán, en Los Pozos, un grupo de campesinos se tomaron las instalaciones de la petrolera Emerald Energy. Esta fue una acción en retaliación al abandono estatal al que han estado históricamente sometidos, así como a las afectaciones de la petrolera en materia ambiental y en la destrucción de las vías de la zona por el tránsito de carrotanques.

En vez de prenderle fuego a la sede de la compañía, que era el plan inicial, los campesinos secuestraron a 6 empleados, a 78 policías (entre ellos algunos agentes del Esmad) y hasta al personero del pueblo que llegó para intentar mediar.

Este enfrentamiento dejo un saldo de dos muertos: el subintendente Ricardo Monroy, y uno de los campesinos identificado como Reinel Arévalo. Tras la muerte del uniformado, el presidente Gustavo Petro tomó cartas en el asunto:

“En este momento está saliendo una comisión del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y las Fuerzas Militares para atender la situación de Pozos en San Vicente del Caguán. He ordenado detener los hechos de violencia”, indicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. El tiempo de reacción frente a una situación que venía escalando en forma notable, fue lo que llamó a las críticas de la capacidad de maniobra del gobierno en materia de orden público:

Policías sentados permanecen retenidos por campesinos e indígenas que exigen que la petrolera Emerald Energy construya carreteras, mientras funcionarios de la Defensoría del Pueblo tratan de mediar, en San Vicente del Caguán, Colombia, 2 de marzo, 2023. Defensoría del Pueblo de Colombia/REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE SUMISTRADA POR UN TERCERO, CRÉDITO OBLIGATORIO, NO REVENTAS, NO ARCHIVO

“Este episodio mostró que el gobierno tiene muy poca capacidad operativa. Sabían que había problemas desde hacía varios días y el ministro y viceministra del Interior habían dicho que todo estaba resuelto y vimos que no. Lo que uno ve es que este Gobierno deja que crezcan los problemas y ya crecidos no saben muy bien que hacer. Es indignarte y me sumo a las palabras de algunos de los uniformados que fueron víctimas del secuestro y que dijeron que pareciera que para este Gobierno ellos no tienen derechos humanos”, añadió a Infobae el representante Forero.

Concluyó que lo ocurrido en Pozos les dejó a los colombianos unas imágenes dantescas, “con una situación de humillación de nuestra Fuerza Pública realmente pasmosa. Este episodio mostró cómo se perdió todo principio de autoridad. Es increíble que los ministros no se hubieran ido para allá inmediatamente al Caquetá, sino que hubieran hecho un Puesto de Mando Unificado desde la comodidad de las instalaciones del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá”, puntualizó el representante Forero.

Jueves 2 de marzo: Consejo de Estado suspende decreto con el que el Ejecutivo regulaba los servicios públicos

Este día el Consejo de Estado suspendió el decreto que habilitaba al Ejecutivo para regular los servicios públicos. El alto tribunal, a través de una medida cautelar de urgencia, decidió dejarlo sin efectos, mientras adelanta un análisis para ver si la expedición del mismo violó la ley o la constitución.

Amerita tener en la mira que, con el decreto 227 de febrero de 2023, por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, el presidente pasó a asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), lo que le permitiría fijar las tarifas de servicios públicos.

Esta fue la respuesta presidencial el sábado 4 de marzo:

La respuesta presidencial

“Este fallo del Consejo de Estado es un golpe muy duro al Ejecutivo porque le frenó al presidente las pretensiones que tenía de hacer politiquería en las tarifas de energía”, precisó a este respecto el representante Forero.

Jueves, 2 de marzo: Corte Constitucional limita discrecionalidad del Ejecutivo

En una decisión sin precedentes para la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sus tres décadas de historia, esta instancia determinó que esta Alta Corte podrá suspender leyes cuando sea necesario, si se advierten contrarias a la Constitución, y a manera de medida excepcional. Esta, vale referirlo, fue una decisión que estuvo apoyada por la sala en pleno.

“Lo anterior tiene sustento en la necesidad de garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional, con lo cual, en virtud de una reinterpretación de las facultades de la Corte para cumplir sus funciones de guardiana de la supremacía de la Constitución, se ajusta el precedente”, precisa un apartado del comunicado a la opinión pública que emitió la alta corte este día. Esta decisión se tomó con la lupa puesta sobre la paz total.

Viernes, 3 de marzo: Fiscalía y Procuraduría abren respectivas investigaciones al hijo y hermano del presidente

Nicolás Petro y Days Vásquez el 11 de abril de 2019, día en que se casaron | Foto: Instagram @gustavopetrourrego

Y finalmente el viernes la Procuraduría General de la Nación anunció oficialmente que abrió una investigación contra el diputado del departamento del Atlántico, Nicolás Petro, poco después de que su exesposa, Days Vásquez, lo acusara de haber recibido dineros ilegales para la campaña presidencial del 2022.

En específico, precisó a Publicaciones Semana Days Vásquez, Nicolás Petro habría recibido plata de Santander Lopesierra, ‘El hombre Malboro’, y de Alfonso ‘El Turco Hilsaca’, ambos antiguos procesados por la justicia colombiana.

También la Fiscalía le abrió una investigación al hijo del presidente, un día después de que el mandatario así lo solicitará a través de un comunicado a la opinión pública.

“Esta fue la bomba mayor de la semana. Su hijo y su hermano metieron de cabestro a dos elefantes en la Casa de Nariño y es difícil creer que el presidente no supiera. Lo que sí se sabe es que él sabía lo relacionado con su hijo desde el primero de febrero y sólo hasta el jueves él decide salir con ese comunicado”, indicó Forero.

Y concluyó diciendo que “el Pacto Histórico es víctima de la forma en la que juzgó a otros políticos en el pasado, en donde siempre dieron a entender que, si algo estaba vinculado con alguna campaña, su jefe necesariamente tenía que saber lo que estaba pasando. No le queda bien al Pacto decir que el presidente Iván Duque sabía lo que estaba haciendo su director de campaña, pero que el presidente Petro no sabía lo que estaban haciendo su hermano y su hijo”, concluyó a Infobae el representante del Centro Democrático.