Aunque son varias las celebridades que prefieren mantenerse reservadas respecto de sus cirugías plásticas o procedimientos estéticos, hay otras famosas que no tienen reparo alguno en hablar ampliamente de sus operaciones, como es el caso de Andrea Valdiri. La bailarina barranquillera, incluso, ha documentado en sus redes sociales algunos de los procedimientos que se ha hecho, como la lipopapada a la que recientemente se sometió.

Así las cosas, el pasado 27 de febrero comenzó por publicar una fotografía en sus Historias de Instagram con la frase: “Hoy les voy a contar esta historia...”, posteriormente, se mostró desde el quirófano poco antes de que se le realizara el procedimiento: “Les voy a contar por qué me hice este proceso: es que tenía un gordito que no se me quitaba con nada, entonces me hice la lipopada”.

Más adelante agregó que, tras perder mucho peso “llega un gordito” y la papada se le veía tanto en las fotografías como en los videos. “Yo decía, ¿pero este gordito qué?”, comentó con humor.

En su video, La Valdiri no solo incluyó imágenes previas al procedimiento, sino también mientras le hacían la lipopapada y cómo lucía a escasos días de haber entrado al quirófano. Finalmente, se dejó ver un mes después de operada.

Aquí el video compartido por la influenciadora sobre su lipopapada:

Así fue como Andrea Valdiri documentó su más reciente procedimiento estético

Andrea Valdiri: creo que soy de las pocas que muestra las cosas que se hace en el cuerpo

Como se mencionó al principio de esta nota, la también creadora de contenido es muy abierta para hablar sobre sus cirugías plásticas. Ahora bien, sobre su más reciente procedimiento estético dijo nuevamente desde sus Historias de Instagram:

“Yo creo que soy de las pocas que muestra las cosas que se hace en el cuerpo, pero ojo, bien hechas, con los que son. No sé, pero créanme que cuando estaba embarazada, yo subí mucho de peso y bajé rápido... entonces vi la vaina y dije: ¿qué es esto?, la herencia de mi madre (papada), mi madre tiene full esto. Yo vivo de la imagen, esto vende, hay que cuidarla. Los retoques que me hago, me los hago bien hechos y que se vea que te hiciste algo, pero no te cambiaste el rostro”.

Andrea Valdiri habló de la lipopada que recientemente se realizó (Parte 1)

Para finalizar, destacó que con sus palabras no está incitando a nadie a que se opere. “No es es que yo estoy incitando a que todo el mundo se opere y se cambie la vida. Lo que pasa es que son cosas que me hago y si lo puedo postear, si lo puedo mostrar, y que no me da pena, pues lo voy a hacer”.

Aquí lo compartido por La Valdiri en sus redes sociales:

Andrea Valdiri habló de la lipopada que recientemente se realizó (Parte 2)

Andrea Valdiri también ha protagonizado videos musicales

El talento como modelo y bailarina de la creadora de contenido la ha llevado a protagonizar algunos videos musicales, principalmente de reguetón. Uno de los más recientes fue el videoclip de ‘Quién TV’, que BLESSD sacó al mercado en el año 2021.

Empero, anteriormente también se le vio figurar —aunque con una participación más breve— en el video musical de ‘Ya No Tiene Novio’, colaboración entre el dueto venezolano Mau y Ricky y el colombiano Sebastián Yatra.

A su vez, la barranquillera también es una mujer emprendedora, por lo tanto, ha desarrollado una faceta de empresaria. Hoy por hoy, es una de las figuras de las redes sociales con mayor popularidad en el país, si se habla de sus seguidores en redes sociales como Instagram, actualmente reúne casi nueve millones. No hay que olvidar que también está casada con un influenciador, el bumangués Felipe Saruma.