La oposición y el gobierno trabajarán en conjunto a favor de la niñez

El documento lleva por título Pacto por la Infancia y Adolescencia de Colombia, este ya había unido a congresistas de varios partidos y espectros políticos, de todo el país, así como a instituciones públicas y privadas. @Veronicalcocerg/Twitter

El 25 de febrero, la primera dama, Verónica Alcocer, en conjunto con la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes y cabeza de oposición, Erika Sánchez, miembro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, firmaron un plan de la niñez colombiana.

La representante Sánchez expresó que el apoyo de Alcocer es fundamental para construir una ruta de trabajo, así como para formalizar distintas iniciativas encaminadas a proteger a niñas, niños y adolescentes de todo el país.

Con el acuerdo se busca que la infancia colombiana tenga una voz permanente, tanto en congreso como en Gobierno nacional, al respecto la congresista de la liga de gobernantes aseguró:

“Las luchas por las garantías de los derechos, los niños, niñas y adolescentes en Colombia han logrado un significativo avance en la cobertura de sus necesidades y el despliegue institucional que hay en el país, sin embargo, todavía como sociedad tenemos muchas deudas con ellos para lograr que vivan sus ciclos de vida con mejores oportunidades”, en declaraciones retomadas por Colprensa.

En la opinión de la congresista, el país debe avanzar en los programas y proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida y goce efectivo de derechos de los menores, en cumplimiento del artículo 44 de la Constitución.

Al finalizar el acto, convocaron a todos los actores sociales involucrados con la niñez y adolescencia a sumarse al pacto, construir un plan de trabajo y apoyar su desarrollo en la Comisión de Infancia y Adolescencia, del Congreso.

Erika Sánchez es una trabajadora social bumanguesa, es candidata a Magíster en Gestión y Políticas Públicas, de la Universidad Industrial de Santander, se ha desempeñado como coordinadora de los programas de protección a poblaciones vulnerables, madres, cabeza de familia y ha hecho parte de los sistemas de restablecimiento de derechos en menores, tanto para organizaciones públicas como privadas.

Por otra parte, la Comisión de la Niñez y Adolescencia fue creada en el 2021, por medio de la modificación a la ley 5 de 1992, su propósito es: participar en el proceso de creación de leyes a favor de la infancia, diseñar y promover iniciativas en este sentido, establecer trabajo conjunto con otras organizaciones, realizar seguimiento político, monitorizar procesos de verdad y justicia, establecer canales de comunicación entre el Estado y las organizaciones privadas.

"Por l@s niños y jóvenes me comprometo a trabajar porque puedan crecer en entornos donde se les respeten sus derechos. Con el Pacto por la Infancia y Adolescencia trabajaremos de la mano de la representante", expresó la primera dama. @Veronicalcocerg/Twitter.

En Colombia se presentan 21.337 casos de desnutrición en primera infancia anuales, según el Instituto Nacional de Salud

La alimentación infantil en Colombia siempre se ha tornado complicada, incluso, los reportes muestran que, pese a los esfuerzos, las cifras no son favorables. En el último Boletín epidemiológico semanal del 2022 del Instituto Nacional de Salud (INS) se reportan 21.337 casos de desnutrición aguda en la primera infancia durante este año.

A esto se le suma, además, la mala nutrición, que no solo muestra los menores afectados por la falta de alimento, sino también los que tiene problemas de aumento de peso u obesidad y que ha venido mostrando un aumento significativo desde 2010, pues en ese año se reportaban que entre los 5 a 12 años, del total de la población 18,8% padecían dicha condición y cinco años después en el mismo grupo población se reportaba 24,4% de estos menores en condiciones de sobrepeso, según los datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN).

De acuerdo con los hallazgos del INS, esto se debe a dos problemas fundamentales, el primero está relacionado con la pandemia generada por el covid-19, entre comienzos del 2020 y mitad de 2022, que agudizo problemáticas relacionadas no solo a la alimentación infantil, sino el crecimiento de la desigualdad y la pobreza; en segundo lugar, por la deficiencia en la atención de esta problemática de los gobiernos, que no aumentaron la cantidad de insumos, sino que focalizaron los presupuestos en la importación de productos con costos muy altos y que no permitieron el aumento de cobertura.