Diego Neira reveló cómo la “payola” acabó con su carrera como futbolista

Diego Neira, exjugador de fútbol y generador de contenido en redes sociales

El creador de contenido Diego Neira renunció a su sueño de ser futbolista profesional antes de convertirse en la celebridad digital que es hoy.

Gustavo Puerta pasó saludar en Leverkusen antes de viajar a Núremberg con su nuevo club El volante vallecaucano de 19 años ya está en Alemania para sumarse a su nuevo club en la segunda división germana, al que llegó en calidad de préstamo por año y medio VER NOTA

Si bien el objetivo final para todo jugador en Colombia es debutar en primera o segunda división con algún club de la Dimayor, Neira era consciente de que este camino implicaba llevar a cabo maniobras poco éticas tanto para él como para su familia y le puso punto final a su trayectoria dentro de la industria deportiva colombiana.

Neira hizo parte del equipo sub-17 y sub-20 de Tigres FC de Bogotá y le reveló al programa Buen Día Colombia del Canal RCN que sus ilusiones de llegar al primer equipo se fueron derrumbando cuando comenzó a notar que había gente sin tanto talento y que no había hecho el mismo proceso que él, integrando dicha plantilla.

Samuel Bello, canterano de Millonarios, firmó contrato con Flamengo hasta 2025 Como una ‘joya colombiana’ fue anunciado el lateral derecho de Envigado FC, Samuel Bello, dentro del equipo juvenil carioca VER NOTA

En otras palabras, el jugador se topó con el negocio de pagar por jugar o por figurar, que cotidianamente se conoce como payola en la industria musical y que viene del inglés Pay to Play, o pague para emitir. En su caso, notó que con sus condiciones técnicas y físicas no bastaba para integrar el equipo de Tigres y eso lo fue desmotivando progresivamente hasta que decidió no continuar.

Neira, también streamer de la plataforma Twitch, vio cómo muchos de sus compañeros de equipo, pero no de ciclo, se fueron haciendo a un lugar dentro del equipo bogotano y eso le empezó a generar demasiadas sospechas. Así le relató su vivencia al programa Buen Día Colombia:

Anteriormente quería ser futbolista profesional. Lamentablemente no se logró pues... por muchas cosas, ¿no? Primero empecé a buscar equipos en los que me brindaran la mano para poder llegar a cumplir la meta de ser profesional. Pasé por Iguarán, Selección Bogotá, Selección Meta, Independiente Meta y Tigres FC.

Desde que tenía ocho años comenzó a jugar fútbol en su barrio y a sus 14 años tomó la determinación de transformar su talento en una disciplina y dejó claro que se ilusionó con formalizar su oficio estando en Tigres FC, equipo profesional de la segunda división colombiana:

Cuando llegué a Tigres me ilusioné, aunque anteriormente me habían dicho que había mucha rosca. Gente de otras regiones, de mánager, la plata de por medio... Me encontré con una realidad muy distinta: con una convocatoria, con algo en donde el mérito sí prevalecía. Fue como un choque raro porque primero creí en el fútbol, creí en el proceso

Diego reconoció que en sus primeros escalones como jugador de Tigres, el equipo premiaba a los que de verdad ostentaban el mérito para desempeñarse como titulares, los que más trabajaban y por supuesto los más talentosos, pero que después la situación fue cambiando a sobremanera:

Empecé a notar gente sin talento o que no hacía el proceso y que no estaban en los procesos sub-15, sub-17 ó sub-20, sino que llegaba a la categoría profesional. De una, eso era que llegaban y simplemente ya jugaban. Llegaban con empresarios, con managers y eso a uno lo baja bastante de nota. Obviamente decíamos “esto está raro, debe haber plata de por medio”. En algunas ocasiones sí y en otras era la rosca, en el sentido de “ahh, este es amigo mío, póngamelo a jugar” o “venga, hágame un favorcito y debúteme al chino que quiere jugar”

Aunque el futbolista lo intentó por la vía legítima sin sobornos, un día decidió reprochar la situación con sus superiores en el club y así les habló sobre la problemática:

Les dije como “ey, qué está pasando. Yo estoy jugando mejor”. Ellos lo desviaban a uno del tema y decían que “no, que estás rindiendo mal” y era puro cuento...

Neira confirmó que la payola existe en el mundo del fútbol a su manera y que la desesperación y frustración intentaron apoderarse de sí, hasta el punto en que sus padres pensaron en aportar económicamente a su carrera, pero él se negó porque no le parecía ético:

Yo les decía que no era ético, que no quería y que aún teniendo las capacidades económicas para hacerlo, no era la manera en que lo quería. Todo el que ha jugado fútbol o tendrá a algún familiar o algo, sabe cómo es la experiencia. Diría que pocos querían reconocer esto públicamente. Igualmente cuando uno está en el proceso, uno no dice nada precisamente porque uno no quiere que lo echen, pero ya llega un punto en donde la tristeza o la desilusión son tantas que uno ya no aguanta más

El generador de contenido habló de una experiencia que tuvo con un técnico llamado Chachán, que estuvo con él en Tigres y que favorecía la rosca de jugadores, además de que en repetidas oportunidades fue grosero y altanero con él, hasta que casi se golpean entre sí por las diferencias que sostenían en los entrenamientos y que esta discusión fue el detonante para decidir no volver a jugar.

El colombiano Nicolás Hernández está muy cerca de firmar contrato con Inter de Porto Alegre Aunque todo parecía indicar que su futuro estaba en Cerro Porteño de Paraguay, el colombiano no saldría del Brasileirão y se iría con el campeón de América de 2006 VER NOTA

Después de su intento fallido por jugar en el Torneo BetPlay Dimayor, Diego aprovechó la pandemia del covid-19 para explotar sus habilidades con el humor y generar una comunidad en Twitch, Instagram y TikTok, en las que expresa sus opiniones y motiva a sus seguidores para cumplir sus sueños:

Su otra pasión lo llevó a representar a la selección Colombia en el Mundial de Streamers en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, España, donde anotó un gol contra México, pero lamentablemente acabó lesionado de la rodilla contra la selección española.