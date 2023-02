Nairo Quintana y el supuesto interés del Eolo Kometa por el ciclista: ¿qué se sabe?

El corredor colombiano sigue sin definir su futuro. @nairoquincoficial - Instagram

Nairo Quintana recientemente estuvo en México definiendo los detalles del gran fondo que realizará en este país. El ciclista colombiano compartió en sus redes sociales detalles de lo sucedido y ahora viajará a Europa en donde espera reunirse con la Unión Ciclista Internacional para definir su futuro y de esta manera poder encontrar un equipo con el cual pueda competir en la temporada 2023.

Esta es la razón por la que Nairo Quintana todavía no tiene equipo El ciclista colombiano salió del Arkéa-Samsic en septiembre de 2022. Desde ese entonces se ha entrenado por su propia cuenta VER NOTA

El gran fondo de Nairo Quintana en México se llevará a cabo entre el 17 al 19 de octubre de 2023 y con el pasar de los días se irán confirmando detalles para todas las personas que quieran participar y ser parte de esta carrera. En México, el corredor colombiano también aprovechó el tiempo para montar karts junto al alcalde de San Luis de Potosí, Enrique Galindo Ceballos y el piloto profesional, Ricardo Cordero.

Ahora, se vienen días cruciales para Nairo Quintana y su futuro. El corredor colombiano viajará a Europa, en donde espera reunirse con algunas entidades y con los directores de algunos equipos para poder llegar a un posible acuerdo y de esta manera poder competir en las carreras más importantes del calendario. La última vez que el colombiano estuvo presente en una competencia oficial en el Viejo Continente fue en el Tour de Francia 2022.

Jul 23, 2022 Foto de archivo de Nairo Quintana en la edición 2022 del Tour de Francia REUTERS/Gonzalo Fuentes

¿Qué se sabe del interés del Eolo Kometa por Nairo Quintana?

Mientras todo esto sucede, un nuevo rumor surgió en las últimas horas y es que de acuerdo con algunas versiones de prensa, el equipo Eolo Kometa, que dirige el excorredor y leyenda del ciclismo Alberto Contador está interesado en el pedalista nacional. Este rumor surgió debido a que en una entrevista con el Diario Marca, Fran Contador, mánager de la escuadra, habló sobre la posibilidad de firmar a Nairo Quintana.

Buenas noticias para Nairo Quintana: confirman reunión del ciclista con la UCI en Europa El corredor colombiano tendrá un corto viaje a México y posteriormente viajará a Europa donde espera ponerle fin a su situación VER NOTA

Sobre la posibilidad, Contador aseguró: “creo que en todos los equipos continentales profesionales ha salido su nombre en algún momento”. Además, esta opción tomó mucha fuerza debido a que el equipo, Eolo Kometa no integra la lista de equipos que pertenecen al Movimiento por un Ciclismo Creíble.

Sobre esta entidad, Fran Contador aseguró que, “no, no estamos ahí. Cuando empezamos en profesionales en 2021 hicimos una evaluación y decidimos que no. No tenemos otro modo de ver el ciclismo que de una manera totalmente transparente, creíble y honesta. Si no es así, no estamos aquí. No nos lo planteamos de otra manera porque además va vinculado a todo nuestro trabajo de base. Este movimiento entró antes de que llegáramos a la categoría. La UCI no nos ha dicho nada al respecto. No descartamos entrar en el futuro, pero, de momento, no lo hemos hecho”.

El jefe del Arkéa-Samsic arremetió de nuevo en contra de Nairo Quintana y afirmó que se sintió traicionado El corredor colombiano salió de equipo francés a finales de septiembre de 2022 y desde ese entonces no ha encontrado ninguna escuadra para competir VER NOTA

Aunque no se menciona específicamente el nombre de Nairo Quintana, se especuló sobre esta posibilidad y generó un enorme eco en el país debido a que el colombiano lleva desde septiembre de 2022 sin equipo debido a lo sucedido en el Tour de Francia.

El diario El Tiempo consultó directamente al equipo italiano para tratar de obtener una respuesta con respecto a la posibilidad de que el colombiano, Nairo Quintana, llegue a la escuadra italiana, sin embargo, la respuesta no fue la esperada y, por el contrario, fue bastante contundente. “Al respecto del tema Nairo, no hay nada”.

Nairo Quintana disputó su última competencia oficial el pasado 5 de febrero cuando estuvo presente en la prueba élite en los Nacionales de Ruta. En aquella ocasión el corredor boyacense logró ubicarse en el tercer puesto, obtuvo la medalla de bronce y fue aclamado por los seguidores santandereanos que estuvieron presente en la premiación. El de Cómbita no pudo aguantar la emoción al percatarse de lo sucedido y del amor que le brindaron.