Nini Johana Úsuga, hermana de alias “Otoniel”, quedó en libertad en EE.UU. ( REUTERS/Luisa González)

El jueves 16 de febrero, el juez estadounidense Darrin Gayles dejó en libertad a Nini Johana Úsuga, conocida como La Negra, tras cumplir el “tiempo servido” en prisión. La hermana de Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue deportada hace siete meses al país norteamericano y condenada por delitos relacionados con el narcotráfico del Clan del Golfo.

Otoniel tenía un “fondo de guerra”: autoridades incautaron bienes por más de $100 mil millones La organización tenía 22 predios organizados estratégicamente para llevar a cabo sus actividades criminales y que eran fundamentales para sus finanzas y estrategias militares VER NOTA

La Negra era la encargada de las finanzas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se le conoce al grupo ilegal liderado en su momento por Otoniel. La colombiana fue señalada por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas, fuga de presos, falsedad en documento público y fraude procesal.

La justicia estadounidense argumentó que Úsuga ya cumplió su tiempo en prisión, debido a que se tuvo en cuenta el periodo que pagó en una cárcel en Colombia desde marzo de 2021 hasta su extradición el 1 de julio de 2022. Aunque la narcotraficante no estará tras las rejas, el juez le dio dos años de libertad condicional, que cumplirá al ser deportada a su país de origen.

“Máquina”, sicario del clan del Golfo acusado de asesinar a un uniformado del Ejército, fue capturado en Urabá Las autoridades confirmaron que el capturado habría participado en varias acciones terroristas en contra de las Fuerzas Militares y la población civil en la zona VER NOTA

De acuerdo con El Tiempo, el abogado de La Negra, David Ñúñez, demostró que algunos de los cargos en su contra ya los había cumplido en Colombia y otros no eran su responsabilidad. El fiscal del caso, Shane Butald, no se opuso a la argumentación, lo que llevó a que se empiece el proceso migratorio para la deportación.

Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia, cuando avaló la extradición de Nini Johana, condicionó el traslado a Estados Unidos. El alto tribunal le solicitó al Distrito Sur de La Florida que fuera juzgada solo por los delitos que cometió entre el 13 de diciembre de 2013 y el 1 de febrero de 2014. Asimismo, se debía tener en cuenta el tiempo en prisión que pasó desde

Alianza entre las Farc y el ELN para combatir al Clan del Golfo en Antioquia El Ejército Nacional actualmente realiza patrullajes en la zona, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad VER NOTA

Por otra parte, la narcotraficante también colaboró con las autoridades estadounidenses. En diciembre de 2022, entregó un documento confesando su participación en las actividades delictivas de las AGC como promover la distribución de drogas y encargarse de los temas financieros del grupo ilegal.

El proceso en Estados Unidos de alias “Otoniel”

El miércoles 25 de enero, Dairo Antonio Úsuga David también aceptó su responsabilidad por los delitos que le imputaron ante un tribunal de Estados Unidos. El cabecilla afirmó que era “culpable” de las acusaciones que le leyó la jueza federal de distrito Dora Lizette Irizarry.

Al antiguo jefe del Clan del Golfo lo señalaron de tres delitos: liderar una organización criminal de manera continuada, conspiración marítima para la introducción de narcóticos en Estados Unidos y conspiración para la distribución de narcóticos. Por eso, alias Otoniel podría afrontar una pena de mínimo 20 años, a pesar de que al aceptar los cargos lograría un acuerdo con la Fiscalía.

Si bien el tiempo tras las rejas podría ser alto, se confirmó que no será una cadena perpetua. Gracias al acuerdo de extradición, la justicia estadounidense no pude proclamar la pena perpetua debido a que no existe en la reglamentación colombiana.

Lo cierto es que el capo colombiano contaba con tres procesos en Estados Unidos que se fusionaron en el Tribunal Federal del Distrito Este, ante el cual reconoció su responsabilidad. “Toneladas de cocaína se movieron con mi permiso y mis órdenes de Colombia a Panamá, Costa Rica, Honduras y México”, indicó alias Otoniel.

El destino final de esa droga sería precisamente Estados Unidos. De acuerdo con la declaración del narcotraficante, el Clan del Golfo logró la exportación de 96.856 kilogramos de cocaína entre 2008 y 2021, cuando estaba al mando del grupo al margen de la ley.