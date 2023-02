Gerard Piqué reveló cuál es la “Session” de Bizarrap que más le gustó

Gerard Piqué respondió cuál de las Sessions de Bizarrap es la que prefiere: ¿será la de Shakira?. Original Infobae Colombia

Desde el día en el que la expareja decidió ponerle punto final a su relación de más de 12 años, tiempo en el que trajeron al mundo a Milan y Sasha, la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira ha sido tema de conversación en los diferentes medios de comunicación por las etapas de han enfrentado; desde el lanzamiento de Monotonía hasta la controversial Music Sessions #53, así como el romance que sostiene el exfutbolista con Clara Chía.

Y es que el tema junto a Bizarrap ha llamado la atención de los seguidores de la barranquillera, ya que allí hace referencia a varios aspectos que han marcado los 12 años de relación como la deuda con la Hacienda española, el momento en el que el exfutbolista decidió ponerle de vecina a Montserrat Bernabéu y el constante asedio de los paparazzi.

Una de las estrofas más controversiales tuvo que ver con el hecho de que al siguiente día el catalán arribó a la Kings League en un Renault Twingo eléctrico que todavía se comercializa en España y regaló relojes de la marca Casio a sus compañeros durante la transmisión del evento deportivo, lo que dio a entender que sí había escuchado la canción, pero fue hasta hace algunos días en los que se pronunció al respecto.

“Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Piqué respondió cuál es su Session favorita de Bizarrap. @ClipsEpicardos. YouTube

Y es que todo ocurrió durante la transmisión del campeonato organizado por Piqué en el que uno de los invitados no dudó en preguntarle acerca de su Sessions favorita de Bizarrap, teniendo en cuenta que estas van enumeradas en orden ascendente, por lo que la respuesta del exzaguero central del F. C. Barcelona se viralizó casi que de manera inmediata.

“Es que no me sé los números, de verdad, no tengo ni idea, la de… Es que no sé los números, te lo diría, pero no sé”, respondió entre algunas carcajadas. Esto generó curiosidad entre los seguidores de la artista, quienes se sorprendieron que no estuviera enterado o simplemente entregara una respuesta a lo “tonto”, por lo que concluyó diciendo “la más reciente”.

Y aunque la más reciente entrega del rapero argentino fue justamente la de su expareja, lo cierto es que el español no se quedó con las ganas y se devolvió a la conversación para afirmar que estaba haciendo referencia a la que presentó junto a su compatriota QUEVEDO, que lleva por nombre Music Sessions #52.

Karol G reveló detalles de su canción con Shakira

En una entrevista que la artista concedió al diario estadounidense The New York Times Karol G por primera vez se refirió con detalles sobre la colaboración con la artista barranquillera. La Bichota estuvo hablando en el medio internacional sobre el álbum que presentará próximamente llamado Mañana será bonito.

Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista urbana, reveló que los rumores son ciertos y que su colaboración con Shakira es todo un hecho. El tema se titula TQG, que en realidad son las siglas de la frase Te quedó grande, una canción que nuevamente tocaría la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira y la separación de las dos figuras internacionales.

Giraldo le envió la letra de la canción Te quedó grande a Shakira y, según expresó a The New York Times, “Ella dijo ‘Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento’”. Las letras TQG fueron completadas en conjunto por las artistas colombianas y terminó convirtiéndose en una balada en tono menor, claramente con inclinación al género urbano, que habla de la hermandad entre las mujeres.