Miss Colombia contó por qué no la invitaron al desfile de traje típico en Miss Universo 2022

Maria Fernanda Aristizabal, elegida como Miss Colombia para representar al país en Miss Universo 2022, aclaró los rumores sobre los motivos por los que no pudo desfilar con su traje típico en la gala del certamen de belleza (@missuniversecolombiaorg/Instagram)

Aunque ya ha transcurrido un mes desde la ceremonia de Miss Universo 2022, que terminó con la coronación de la representante de Estados Unidos, R’bonney Gabriel, todavía hay repercusiones de dicha ceremonia.

Por un lado, hay un conflicto latente entre la monarca universal y la organización de Miss Universo por su interés en priorizar su carrera como diseñadora de modas, lo que no ha caído bien ante la necesidad de contar con su presencia en los distintos eventos programados a lo largo de 2023. Por otra parte, la ausencia de Miss Colombia, María Fernanda Aristizábal, en el desfile de traje típico también dio pie a muchos rumores al respecto.

La modelo y reina de belleza aclaró dichas especulaciones en una entrevista con Aló. Cuando le preguntaron si se sintió mal por no ser invitada a dicho desfile, contó que así fue, pero también aseguró que eso no se debió a un acto de discriminación por parte de los organizadores, o con un aviso de antemano de que no iba a ser elegida Miss Universo:

“La verdad entendí que fue porque mi traje era un poco aparatoso por las alas y no era cómodo para el lugar en donde se iba a realizar el desfile (...) sé que se empezó a generar un rumor y que en redes sociales se dijo que no me invitaban porque no iba a ganar, pero la realidad es que era complicado lucir mi traje”

Durante varios días las redes sociales se llenaron de especulaciones en las que se acusaba a la organización de Miss Universo de no haberle permitido desfilar con su traje típico (que sí se pudo ver en el desfile preliminar), y hasta hubo señalamientos de que los organizadores ya le habían asegurado de antemano a María Fernanda que no ganaría la corona. A pesar de lo anterior, la representante de Colombia siempre se mostró muy contenta con su trajes para dicha gala, y hasta compartió imágenes del mismo en su cuenta de Instagram.

En la entrevista también se refirió a los rumores de fraude en Miss Universo, y comentó que eso se ha convertido en algo recurrente con el paso de los años. Por lo tanto, afirmó que sería muy impertinente de su parte dar declaraciones al respecto, al menos mientras no se logre comprobar que los jueces favorecieron a R’Bonney Gabriel:

“Año tras año siempre se dice que hay fraude, yo la verdad no sé nada de eso (...) No puedo hablar sobre ese punto porque no tengo pruebas”

No obstante, sí se atrevió a dar los nombres de dos candidatas que a su juicio merecían quedarse con la corona universal: las representantes de República Dominicana y Venezuela.

La historia detrás del traje típico de Miss Colombia

El traje típico utilizado por Maria Fernanda Aristizabal en la gala previa fue diseñado por Randy Severiche, inspirado en los atardeceres del Eje Cafetero (@missuniversecolombiaorg/Instagram)

Durante el desfile preliminar de Miss Universo 2022, Miss Colombia presentó sus trajes de baño, de gala y en traje artesanal ante el jurado. Para este último, María Fernanda presentó una pieza a cargo del diseñador colombiano Randy Severiche, quien se inspiró en los paisajes colombianos, y muy concretamente en los atardeceres del Eje Cafetero de donde es originaria la modelo.

Desde la organización de Miss Universe Colombia describieron el traje en estos términos:

“Severiche se inspiró en la manera resiliente en la que los colombianos no paran de crecer y emprender, como nuestra Miss Universe Colombia 2022, quien está segura de que las segundas oportunidades sí existen, y de que lo más importante de tocar fondo es emerger de las cenizas y surgir con más fuerza con la certeza de que los sueños si se cumplen. De esta manera sus fans la ven como un ave fénix; ejemplo de vida ante el universo”