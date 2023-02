Maía, conmovida hasta las lágrimas con sus pupilos en “La Descarga”: “No quiero que nadie se vaya”

La mentora de la selección rosada no se aguantó las lágrimas en cada presentación (captura La Descarga)

El capítulo 46 del concurso de canto La Descarga dejó a la cantante barranquillera Maía sin lágrimas. La mentora puso a prueba a cinco de sus pupilos en el escenario y con cada uno de ellos vivió momentos tan emotivos que la famosa no dejaba de llorar y hasta aseguró que “yo me voy a morir aquí”.

Maía hizo que se enfrentaran en el escenario Oropesa, César Amaya, Luisma, Jair Santrich y “El Tren”. El primero impactó a todos los mentores con su interpretación de El Pastor, pero especialmente a su mentora, quien le agradeció por haber abierto su corazón ante ella con esa canción.

Luego fue el turno de César Amaya interpretó la famosa canción Mientes de Camila y fue felicitado por los mentores por el sentimiento en su interpretación, incluso en un momento en el que su voz se quebró y casi no puede seguir cantando. El artista señaló que “me saqué una espinita ... me llegó al corazón y lo hice para aprender a perdonar, y que me perdonen también”, fue la reflexión final de Amaya que conmovió a Maía hasta las lágrimas.

Los mismo pasó con Luisma, quien sedujo a los jurados Santiago Cruz, Gusi y Marbelle con su interpretación del vallenato Tan Natural, pero con su propio estilo que lleva el género tradicional hacia el pop. En este caso lo que hizo conmover a la barranquillera fueron las palabras de su colega Gusi, quien le señaló “si Luisma hubiera quedado en mi selección el camino sería predecible, pero contigo está aprendiendo cosas Maía”.

Maía y Jair Santrich compartieron sus historias musicales(captura La Descarga)

Carlos Calero le pedía a la intérprete de Ingenuidad y Niña bonita que se calmara, puesto que quedaban dos participantes más por cantar y ella estaba muy conmovida con los primeros. “Yo lo sé, síguele, que yo voy a volver esto una laguna”, le respondió Maía al presentador y con pesar recordó también que alguno de los cinco cantantes debía abandonar la competencia.

Tal vez uno de los momentos más emotivos de la noche vino con Jair Santrich, quien al igual que sus compañeros venía de un proceso difícil con las reflexiones de la canción. El ganador de una pasada edición de A otro nivel reveló antes de salir al escenario que mucha gente le había hecho malos comentarios cuestionando por qué su carrera no había despegado tras ganar el concurso, “no fue mi culpa, yo realmente lo intenté y lo sigo intentando”.

Al final de su presentación el cantante quiso darle un regalo a Maía, a quien agradeció porque ella le contó su propia historia y él se sintió identificado. “Precisamente hoy quise dedicarle esta canción a dos personas: primero a mi hija, que me puse su nombre en mi mano, y a ti, Maía, porque en la primera charla que tuvimos abriste tu corazón y me motivaste”, pero además el cantante mostró al público un arete que significaba mucho para él.

Maía anunció que tiene una canción con uno de sus pupilos (captura La Descarga)

Se trataba de un accesorio con el que le hizo una importante promesa a su hija, así que con el arete en la mano expresó, dirigiéndose a Maía, que “quiero prometer que no te voy a fallar nunca y que voy a dar el máximo porque me devolviste la confianza”.

Por último cantó Sebastián “El Tren”, quien interpretó Que alguien me diga. El artista también recibió las felicitaciones de los mentores; aunque notaron que en un punto de la canción se le había olvidado la letra. Es por esto que “El Tren” fue el eliminado de la competencia, lo que desconsoló aún más a la artista barranquillera, “yo no quiero que ninguno se vaya, pero es parte del juego”, dijo entre lágrimas Maía.

Al final del episodio Maía recibió unas palabras especiales del participante eliminado, quien le expresó que “es una artista a la que le tengo un camino intenso, yo creo que nos veremos juntos en la música”; a lo que la cantante reveló entre lágrimas a todos que “nosotros tenemos una canción juntos y creo que es el momento de sacarla”.