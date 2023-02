Arturo Reyes está en la cuerda floja en el Junior y los Char piensan en Reinaldo Rueda

El puesto de Arturo Reyes como técnico del Junior de Barranquilla está pendiendo de un hilo. @JuniorClubSA/Twitter.

En cuatro jornadas transcurridas de la Liga BetPlay Dimayor el Junior de Barranquilla acumula tres puntos de doce posibles, producto de tres empates y una derrota. Los resultados no solo tiene inconforme a la hinchada del cuadro Tiburón sino también a las directivas del cuadro, que están perdiendo la paciencia con Arturo Reyes.

Desde que tomó las riendas del Junior de Barranquilla en noviembre de 2022 para ocupar la vacante que dejó el uruguayo Julio Avelino Comesaña, Arturo Reyes ha dirigido por liga un total de siete partidos con un saldo de cuatro derrotas y tres empates y su puesto como entrenador del conjunto costeño tambalea.

En las últimas horas surgió el rumor de que el clan Char, propietario del Junior de Barranquilla, le habría puesto un ultimátum a Arturo Reyes que en el caso de no sumar de a tres ante el Deportivo Pasto, podría ser cesado de sus funciones como entrenador y sería reemplazado por un mundialista.

Según la prensa barranquillera, las directivas del Junior quieren apostar por un hombre de mayor experiencia para enderezar el camino en el rentado local. El favorito para suceder a Arturo Reyes es Reinaldo Rueda, el último trabajo del vallecaucano fue como entrenador de la selección Colombia.

De acuerdo con la información del periodista Felipe Lucero vía Twitter, el ex Atlético Nacional pica en punta para asumir la dirección técnica del Tiburón: “De buena fuente me han contado que el cargo de Arturo Reyes en @JuniorClubSA está bajo revisión y el partido ante Deportivo Pasto podría ser decisivo para su continuidad. Una parte de los Char quieren a Reinaldo Rueda”.

El extécnico de la selección Colombia en el radar del Junior de Barranquilla. @Ellucero/Twitter

De confirmarse la salida de Arturo Reyes del banquillo del Junior de Barranquilla se convertiría en el segundo entrenador destituido de la liga después de Diego Corredor, que no continuará en el Once Caldas luego de caer en condición de local 2-1 en condición de local ante Águilas Doradas.

Además del campeonato doméstico, el conjunto barranquillero también afrontará la fase previa de la Conmebol Suramericana, en la que se medirán en partido único al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. El duelo entre Tiburones y Pijaos está pactado para el 9 de marzo desde 7:00 p. m. hora colombiana.

Con la selección Colombia, Reinaldo Rueda no pudo clasificar a la copa del mundo de Qatar 2022. Por común acuerdo el ex Flamengo de Brasil dejó el cargo el 18 de abril de 2022 y desde entonces no ha vuelto a dirigir.

En su tercera etapa en la selección Colombia, Reinaldo Rueda dirigió 22 partidos con un balance de 7 victorias, 10 empates y 5 derrotas. El rendimiento global fue del 46,97%, uno de sus registros más bajos con selecciones nacionales. Cabe recordar que el técnico colombiano inició la eliminatoria al mando de Chile, donde tampoco tuvo un buen balance en términos de resultados (43,21%).

Su debut como entrenador fue en 1992 con la selección Colombia sub-20 en la que estuvo hasta 1993. Un año después probó suerte en Cortuluá en el que permaneció hasta 1997. Posteriormente, estuvo al frente del Deportivo Cali (1997-1999), y tuvo un breve paso por el Independiente Medellín en 2002.

En 2015 tuvo su cuarta experiencia en el fútbol colombiano tras asumir las riendas de Atlético Nacional, con el que se coronó campeón de dos ligas, una Copa Colombia y una Superliga. Con el Verdolaga ganó la Copa Libertadores en 2016 y la Recopa Sudamericana en 2019.