Fanáticos de RBD llegan a Provenza y entre coros esperan el anuncio de los mexicanos

Seguidores de la agrupación mexicana RBD ya se dan cita en Provenza, Medellín, para escuchar el anhelado anuncio de que la gira 'Soy Rebelde Tour' pasará por Colombia. (Instagram)

Tal y como se había informado en horas de la mañana en redes sociales, los seguidores de RBD en Colombia se dieron cita en Medellín a las afueras de Belizario, un bar localizado en Provenza, una de las zonas turísticas de la capital antioqueña preferidas por locales y extranjeros para disfrutar de una buena rumba.

Con pancartas, corbatas rojas y algunos blazers rojos se comienzan a ver los primeros fanáticos que esperan con ansias que se entregue el anuncio oficial de las presentaciones que tendrán en la ciudad de la Eterna Primavera.

Las peticiones que tenían los seguidores para que los intérpretes de Ser o Parecer, Nuestro Amor y Celestial vistaran Medellín fueron escuchadas gracias a los llamados que hizo la paisa Karol G a través de sus redes sociales, dada la cercanía que tiene con Anahí, ya que en la presentación que tuvo en México con su Bichota Tour logró que la mexicana subiera al escenario a interpretar el himno de toda una generación Sálvame.

Seguidores de RBD en Colombia se dan cita en Provenza, en medio del esperado anuncio de la agrupación mexicana que se espera visite el país con su gira 'Soy Rebelde Tour'. @MelissaEs11

Los seguidores de la banda mexicana ya están aglomerándose en Belizario para el anhelado anuncio. @lejodelgado/Twitter

Seguidores de RBD en Colombia, se dan cita en Medellín y en coro entonan canciones de la banda mexicana antes de escuchar el anuncio oficial. @vagomi/Twitter

La banda tendría dos fechas planeadas en Medellín, los llamados de Karol G surtieron efecto

En el lugar se aglomeran cientos de personas que ocupan las calles de Provenza para conocer de primera mano la noticia que estuvieron esperando por , y que fue alimentada por diferentes movimientos en redes sociales y las pistas que dio el alcalde Daniel Quintero, que en repetidas ocasiones hizo referencia al tema.

Daniel Quintero revolucionó las redes sociales con una fotografía luciendo la corbata roja de la agrupación RBD. Siguen las especulaciones sobre la presentación en Medellín. @QuinteroCalle/Twitter

En redes sociales se especula que serían dos las bajas que tendría esta gira, la primera confirmada la de Alfonso Herrera que no estará en esta oportunidad debido a los compromisos laborales, ya que en la actualidad está enfocado en sacar adelante su carrera como actor. Mientras que Maite Perroni confirmó que está embarazada, por lo que se rumora que debido al avanzado estado de gestación también podría ausentarse del Soy Rebelde Tour, pero esta información no se ha confirmado.

Seguidores de RBD en Colombia esperan impacientes el anuncio de la presentación de la agrupación mexicana en el país. Twitter

Redes sociales enloquecen con el anuncio de RBD en Colombia desde Provenza. @UCK_Colombia/Twitter

Los colombianos han dejado de vivir en la desesperanza al enterarse de que la banda si estará en el país

Seguidores de RBD en Colombia esperan ansiosos el anuncio del concierto en el país. También piden la presencia de Anahí. Twitter

Colombianos no perdieron las esperanzas y podrán ver a los mexicanos en el escenario con dos fechas en Medellín, según las redes sociales

Mindo llevará a dos personas a concierto de RBD

A la espera del anuncio oficial de que la banda mexicana RBD estará en Colombia, recientemente el creador de contenido conocido como El Mindo, reveló que llevará a dos de sus seguidores a ver el concierto de la banda, ya sea en Colombia o en cualquier lugar que esta se presente. El anuncio fue hecho el 7 de febrero a través de sus redes sociales con un divertido video en el que aparece vestido como uno de los personajes de la famosa telenovela.

“Mi promesa este año: Señores, venga o no venga RBD a Colombia, voy a escoger a una(o) de ustedes pa’ llevármela con su mejor amiga a ver a RBD... sea aquí o en otro país. Pendientes a mi perfil, es mi regalo por tantos años de apoyo”

Todavía el caleño no ha ahondado en detalles de cómo será el desarrollo de su dinámica. Empero, más adelante compartió en otra InstaStorie que en caso de tener que viajar fuera del país para asistir al espectáculo del grupo mexicano, él correrá con todos los gastos.

“Es oficial, a uno de ustedes, a una de ustedes, me lo voy a llevar al concierto Rebelde con todo fulletiado. No sé a qué cuidad. Si no vienen a Colombia y no tiene pasaporte, tiene tiempo de hacerlo, todo fulliado a una de ustedes con su mejor amiga, o si se lo gana un man, con su novia... a dos personas me voy a llevar, hay que elegir la ciudad”.