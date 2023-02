“Hay que estar pendientes de las señales que nos da la vida”: Iván Lalinde sobre el luto por su mamá

El presentador Iván Lalinde compartió una historia con la que invitóa sus seguidores a estar pendientes de las señales que da la vida para mantener el contacto con los seres queridos que ya no están. Crédito: @ivanlalindeg / Instagram

En diciembre de 2022 se conoció la noticia de la muerte de Teresa Gallego, madre del presentador del programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión Iván Lalinde. Luego de varios meses, Iván publicó un video en su cuenta de Instagram donde compartió una historia personal, la cual, relacionó con su mamá e invitó a que las personas estén pendientes de las señales que les da la vida para sentir a sus seres queridos con el alma.

Según lo compartió el propio Lalinde, la señora Gallego se enfrentó al Alzheimer, una enfermedad degenerativa que le fue diagnosticada y que, como lo aseguró el presentador, le quitó vitalidad en sus últimos meses de vida.

Por eso, Iván compartió un mensaje en su cuenta @ivanlalindeg, donde aseguró que la mejor forma de llevar el duelo por un ser querido es vivir, y aunque la ausencia duela, la vida sigue.

“¿Cómo llevar el duelo?, es una pregunta recurrente. El duelo, duele... sí!, ¿pero la vida?, la vida sigue!!!! VIVIR!!! es la forma de mantener ese vínculo con los seres que ya partieron, los que ya no tenemos al lado para abrazar, apechichar, besar, oler, oír, sentir”.

Sobre la partida de la señora Teresa, Lalinde comentó que, aunque extraña la cercanía que permitían las llamadas y estar en contacto con ella, Teresa Gallego está siempre en su mente y en su corazón, lo que le ha permitido sentirla cerca.

“Bueno, aquí estoy para hablar algo que hace mucho les había prometido que lo iba a hacer, pero me he dado como mis largas y mis tiempitos. La mamá se fue, estoy en ese duelo, y duele. Duele mucho no tenerla ahí, no sentir esa energía de ella, no tenerla para llamarla, para abrazarla, para apapacharla, para sentir esa paz. Pero sí está, está en cada pensamiento, está en cada acción, todo el tiempo estoy conversando con ella”.

En el texto que acompañó al video, Lalinde también invitó a sus seguidores a estar atentos a las señales que llegan en el día “para mantener viva esa chispa de amor que es la que nos une”, y es que, en el video, Iván contó una curiosa casualidad que ha vivido desde el día que Teresa Gallego murió.

“Les voy a contar una historia. Cuando yo salgo de la casa, como a la cuatro y media de la mañana, digamos que desde que mi mamá se murió, siempre hay una lechucita en una curva, y yo voy bajando en el carro y la lechucita vuela. Si algún día no está, yo digo, ‘ve la lechucita no salió', y al otro día me levanto y digo ‘ve mamá, ¿por qué no estaría la lechucita?, y voy, y la lechucita está ahí”.

Para Iván Lalinde, la lechucita que lo espera cada mañana es una señal de la vida, la cual, puede ser tomada como una forma de comunicación con los seres queridos que ya no están.

“Son señales, tenemos que estar atentos a las señales de la vida, y esa es una forma de comunicarnos, de estar atentos a las señales que nos da la vida. A veces vamos por ahí como robots, como en piloto automático y yo creo que eso no es bueno, entonces uno tiene que ser consciente de lo que hay. Para mí esa es una forma de comunicarme con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con la gente que está más allá”.

Tras compartir la historia, Iván aseguró que siente que alguno de sus seres queridos que han partido es quien lo acompaña cada mañana mientras va en su vehículo, “esa lechucita yo digo que es mi mamá o es mi papá”.

Sobre la partida de la señora Teresa Gallego, Iván comentó que ha hecho un buen proceso de duelo e invitó a sus seguidores a un live el 21 de marzo, a través de la plataforma Instagram, para hablar sobre la vida, la muerte y la gratitud.

Iván también aprovechó para agradecer a sus seguidores por la compañía en el proceso de duelo y aseguró que lo han ayudado a recordar a Teresa de una bonita manera.

“Quería agradecerles por toda la bonita energía que ustedes me han mandado. Ustedes me han ayudado muchísimo a recordar bien la mamá y a hacer este duelo. Así se tienen que hacer los duelos, dándole pa’ adelante”.