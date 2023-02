Seguidores de Shakira piden que esté en el medio tiempo del Super Bowl 2023 junto a Rihanna

Seguidores piden que Shakira esté en el medio tiempo del Super Bowl 2023 junto a Rihanna. Grosby Group

El domingo 12 de febrero se llevará a cabo la versión número 57 de la final del Super Bowl en la que se enfrentan los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en la ciudad de Glendale, estado de Arizona. Esto después de imponerse a los Cincinnati Bengals (23-20) y los San Francisco 49ers (31-7), respectivamente.

En medio de la imponente final del fútbol americano en los Estados Unidos se realiza un show en el que habitualmente se presenta un artista con un espectáculo imponente, como ocurrió en 2020 con Shakira y Jennifer López, en el que contaron con aproximadamente siete minutos y medio (cada una) para presentar un medley con sus mejores éxitos.

Para esta edición, la encargada de amenizar el Halftime es la cantante Rihanna, que anunció su regreso a los escenarios con esta presentación el 25 de septiembre de 2022 junto a una fotografía en la que se ve el brazo de la nacida en Barbados sosteniendo el balón de este deporte que despierta más pasión en los Estados Unidos.

“¡Está en marcha!” fue lo que trinó la cuenta de Apple Music en la que agregó que “Rihanna estará en el escenario” el 12 de febrero de 2023 en la ciudad que se mencionó anteriormente durante la final de NFL, uno de los eventos más seguidos de la televisión y que concentra a millones de televidentes, presentando los comerciales a los que mayor presupuesto se les destina.

Y aunque la artista se ha mantenido bastante hermética con lo que estaría preparando para su regreso a los escenarios durante el medio tiempo de la final del Super Bowl, lo cierto es que las redes sociales no han permanecido tranquilas desde que comenzó a circular que la intérprete de Diamonds y Love The Way You Lie se presentaría en el escenario junto a Shakira.

Esto no ha sido confirmado ni desmentido por la cantante de Barbados, pero los seguidores de la barranquillera no descartan que así sea, debido a que ambas comparten un éxito llamado Can’t remember to forget you. Otros menos optimistas destacan que la colombiana no formaría parte del show, ya que no ha tenido tiempo de participar en los exigentes ensayos.

Billboard realizó encuesta para conocer a quién prefiere el público

Desde que se conoció la presentación de Ri-ri, como es conocida la artista que se presentará en el medio tiempo del Super Bowl, la revista Billboard realizó una encuesta en la que los internautas votaron por quiénes les gustaría que fueran los posibles candidatos a presentarse con la cantante de Barbados. En el listado estaban aquellos artistas que han colaborado con Rihanna entre los que se encuentra Shakira.

Con el 46.88% de los votos, Shakira obtuvo el primer lugar, seguida por Eminem con 23.71%, teniendo en cuenta que el rapero se presentó en la edición pasada junto a otros de sus colegas y ha tenido varias colaboraciones con Rihanna.

Otros artistas que integraban la lista de postulados eran: Coldplay, Drake, Kanye Wets, A$AP Rocky, Kendrick Lamar y DJ Khaled entre quienes se repartió el restante de la votación. Las votaciones todavía siguen abiertas en la página web de la revista Billboard pese a que solamente faltan cinco días para que se presente el espectáculo.