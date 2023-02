Rafael Santos Borré reconoce que ahora le es más difícil ser titular

Rafael Santos Borré celebró su primer gol de la temporada en la DFB Pokal y clasificó a los cuartos de final de la competencia / (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El centrodelantero de la selección Colombia Rafael Santos Borré registró su segundo gol de 2023 con el empate que abrió la remontada para Eintracht Frankfurt contra Darmstadt 98 en el duelo de octavos de final de la DFB Pokal el martes 7 de febrero.

Sin embargo, el rendimiento del barranquillero ya no es el mismo que mostraba cuando estaba en el fútbol argentino y esta diferencia no solo es evidente en la escasez de goles o asistencias en la Bundesliga germana, sino también en los pocos minutos que el entrenador austriaco Oliver Glasner le ha dado en competencia con los jugadores Daichi Kamada, Randal Kolo Muani, Jesper Linstrøm y el argentino Lucas Alario.

Aunque en el mercado de fichajes de invierno, la prensa europea especuló con una posible salida del colombiano del Eintracht Frankfurt, la realidad es que el canterano de Deportivo Cali continuará intentando mejorar su contribución ofensiva para ganarse un puesto en el onceno titular de Las Águilas en lo que resta de la Bundesliga y la UEFA Champions League 2022/23.

Tigres UANL de México, River Plate e Inter de Porto Alegre fueron los equipos que mostraron interés por ficharlo, pero los de Frankfurt no cedieron en sus pretensiones y no hubo acuerdo en vista de que no contemplaban siquiera un préstamo del futbolista.

Y es que tras un gran primer año en Alemania, siendo figura y goleador del equipo campeón de la UEFA Europa League, el atacante perdió protagonismo y asumió un rol como suplente en la campaña sucesiva. No fueron las lesiones, sino el cambio de equipo y la pausa del Mundial Qatar 2022 las que opacaron lo hecho en la temporada inmediatamente anterior.

Fue así como un día después de celebrar el gol del empate y remontada contra Darmstadt 98 en la copa alemana, Borré le concedió una entrevista a Eintracht Frankfurt TV en la que habló sobre su actualidad como alternativa ofensiva y aprovechó para dar sus impresiones sobre cuán complejo ha sido para él no estar en la principal baraja de elegidos, considerando que solo fue titular en 8 de los 28 partidos que disputó hasta el momento:

La verdad es que estoy contento, feliz. La pretemporada la venía haciendo bien, me venía entrenando de buena forma, en los momentos que el equipo me necesite tengo que estar presente, tengo que ser una buen alternativa para el grupo. Ha sido difícil no estar en los once titulares, pero estos partidos me sirven para agarrar confianza, para tomar ritmo también, que nos sirve mucho a los que no jugamos en este semestre tan seguido

Borré habló en colectivo y priorizó al equipo antes que sus estadísticas personales. Es así como enfatizó que quienes lo vienen haciendo bien, deben continuar como elegidos principales de cara a las tres competencias que afronta el club germano:

Para mí el gol en lo personal me da mucha confianza para lo que viene, para el trabajo que vengo haciendo, me vengo entrenando bien, vengo trabajando para el equipo, para ayudar donde me toque. Obviamente a veces es difícil porque los chicos también están bien, al que le toque estar en Bundesliga, ahora que viene Champions, los chicos que arrancan lo vienen haciendo bien. Lo importante es eso, que cuando me toque, poder sumar; y el gol me da confianza para seguir

Por el momento, Eintracht Frankfurt es quinto en la tabla de posiciones de la Bundesliga 2022/23, a cinco puntos del líder FC Bayern München.

El próximo partido del equipo del Comandante atlanticense será contra 1. FC Köln el domingo 12 de febrero sobre las 11:30 a. m. hora colombiana y contará con la transmisión de Star Plus para el cono sur del continente.