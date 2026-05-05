Inició auditoría exprés al Fomag: investigarán sobrecostos y la realización de 10 procedimientos a un paciente en una sola jornada

En la auditoría se estudiarán sobrecostos de hasta tres veces el valor habitual de los servicios - crédito Fomag

Ante los medios de comunicación, el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, informó que la entidad llevará a cabo un proceso de auditoría exprés al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El funcionario hizo el anuncio tras salir de una reunión que se realizó en la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora), entidad que se encarga de la dirección y operación del modelo de salud de los maestros.

“Hoy queda iniciado el proceso de auditoría integral e interventorías o auditorías especiales. Vamos a hacer inspección, vigilancia y control sobre los fondos, sobre los recursos del magisterio que se están usando para la salud a través del Fomag”, precisó Quintero ante la prensa.

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De acuerdo con su explicación, se van a auditar los contratos que tiene el Fondo, la supervisión que se le está haciendo y las denuncias que se han interpuesto hasta el momento sobre el funcionamiento del mismo. “Vamos a revisar y a verificar las denuncias que ya tenemos de corrupción”, precisó, aclarando que el proceso se realizará por fases y que 10 o 12 días, aproximadamente, se completará el primer corte de la auditoría.

Quintero confirmó que hay varias irregularidades que llaman la atención de la Superintendencia y que deben ser revisadas en detalle. “Se investigan presuntos sobrecostos de hasta tres veces el valor habitual de los servicios, así como hechos irregulares, entre ellos la realización de diez procedimientos médicos a un mismo paciente en una sola jornada”, informó la Superintendencia Nacional de Salud.

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La Superintendencia Nacional de Salud informó sobre el inicio de una auditoría exprés al Fomag. Se investigarán irregularidades y sobrecostos - crédito @Supersalud/X

Las revisiones que se ejecutarán también involucrarán más de un periodo de funcionamiento del Fomag, no solo el actual. Eso quiere decir que también se pondrá la lupa sobre la etapa de transición que se realizó en mayo de 2024, cuando se empezó a implementar el nuevo modelo de salud para los maestros.

Ese cambio ha sido fuertemente cuestionado debido a los resultados negativos que al parecer ha tenido. Los usuarios llevan dos años quejándose de un deterioro en la atención en salud, advirtiendo dificultades para acceder a citas médicas, exámenes, procedimientos y medicamentos.

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En ese sentido, Daniel Quintero afirmó que la Superintendencia Nacional de Salud verificará los motivos por los cuales ese modelo ha presentado tantas fallas y por qué no ha sido posible implementarlo como se debía.

El superintendente Daniel Quintero informó que los contratos suscritos hasta el momento y las denuncias que hay por corrupción en el Fomag serán auditadas - crédito @Supersalud/X

“Algo en lo que nos vamos a concentrar mucho va a ser en entender las causas que han impedido que se ejecute el modelo que ha planteado el señor presidente de la República. El sueño que tenemos nosotros en términos de salud desde el Fomag es que sea una salud que no solo se dedique a aliviar al enfermo o, como quien dice, que convierta al enfermo en un negocio, a facturar, sino que sea preventiva”, indicó.

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Una orden de la Presidencia de la República

El superintendente explicó que la auditoría se ejecutará por orden del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta que, según lo establecido en la Constitución Política, el primer mandatario tiene la responsabilidad de velar por el desarrollo de labores de inspección, vigilancia y control.

En ese sentido, Quintero indicó que la misión de la entidad es dar cumplimiento a la directriz del jefe de Estado y garantizar una atención en salud digna para los maestros y 800.000 afiliados al Fomag. “Los maestros son las personas que más hacen por una sociedad, son los que están construyendo las nuevas generaciones y, por tanto, merecen la mejor salud posible (...). Tiene que haber atención en salud, no solo física, sino mental. Tiene que haber predicción, tiene que haber ejercicios en los territorios. Y eso es gran parte de lo que vamos a hacer acá”, aseveró.

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Daniel Quintero aseguró que la Fiduprevisora hay mostrado disposición para el desarrollo de la auditoría al Fomag - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

De acuerdo con el funcionario, la Fiduprevisora ha mostrado disposición para que se lleve a cabo la auditoría de manera adecuada.