Las polémicas que dejó Concepción Baracaldo en la dirección del ICBF

Las polémicas que acompañaron al nombramiento de Concepción Baracaldo pusieron a la funcionaria bajo la lupa de varios actores políticos, los cuales cuestionaron, entre otros, su falta de experiencia para hacerse cargo de la dirección del ICBF. Foto: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

El 12 de septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro confirmó la designación de Concepción Baracaldo como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A partir de ese momento, las polémicas que acompañaron al nombramiento pusieron a la funcionaria bajo la lupa de varios actores políticos, que cuestionaron, entre otros, su falta de experiencia para hacerse cargo de la dirección del ICBF.

La llegada de Baracaldo al ICBF

En diciembre de 2022, Concepción Baracaldo tuvo una salida en falso cuando en una entrevista para la emisora Caracol Radio aseguró que su nombramiento en la dirección del ICBF se dio gracias a su cercanía con la familia Petro.

En ese momento, en un diálogo con la periodista Vanessa de la Torre, Baracaldo realizó dos polémicas afirmaciones. La primera se refería a su relación con Gustavo Petro, a quien conoció desde el colegio, pues estudiaron juntos en Zipaquirá. La segunda, que vivía en en mismo barrio que la familia Petro y por eso, la cercanía con la primera dama.

Un comentario similar hizo para el diario El País, al que confirmó que el cargo de directora se lo había ofrecido la primera dama, Verónica Alcocer. El diario le cuestionó quién la había llamado para el cargo, a lo que Baracaldo respondió: “Verónica Alcocer. Además, con Gustavo nos conocemos porque estudiamos en Zipaquirá el bachillerato”.

Sobre las declaraciones de Baracaldo, el exsenador Álvaro Uribe aseguró que se debía dar tiempo a la gestión de la funcionaria, sin importar si era o no cuota de la esposa del presidente de la República.

El comentario lo hizo a través de su cuenta de Twitter @AlvaroUribeVel. “No critico que la primera dama haya postulado a la nueva directora de Bienestar Familiar, quien en sus respuestas a medios ha mostrado su transparencia. Hay que dar tiempo a su gestión”.

Falta de experiencia con temas de infancia y adolescencia

En esa misma entrevista con Vanessa de la Torre para ‘6 A.M.’, Baracaldo confirmó lo que muchos actores políticos habían anticipado, la falta de experiencia para afrontar la dirección del instituto. Según Baracaldo, aunque no tenía experiencia con temas propios sobre las problemáticas en el país con los niños, niñas y adolescentes, sí contaba con más de 30 años de experiencia en el manejo de instituciones.

“No tengo experiencia en niñez, pero sí más de 38 años en la función pública, en el manejo de instituciones”, aseguró Concepción Baracaldo.

Esta falta de experiencia por parte de la funcionaria se evidenció cuando, luego de considerar como el primer fracaso de su gobierno, el presidente Petro cuestionó las actividades en gestión y cuidado a la infancia que se venían generando desde el ICBF.

El señalamiento del primer mandatario llegó tras la terrible noticia de la muerte por desnutrición de 20 niños en el departamento de La Guajira. Tras las críticas contra la gestión de Baracaldo, la representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda propuso citar a la funcionaria a un debate de control político.

Miranda le pedía a Baracaldo responder por los señalamiento de su deficiente administración sobre la planeación y ejecución presupuestal en programas de atención a la niñez, el poco control sobre los casos de corrupción que afectaba la entidad y sobre los polémicos nombramientos de funcionarios catalogados como “no idóneos” para los cargos en el ICBF.

En la plataforma Twitter, Katherine Miranda aseguró que “¡La situación del ICBF en cabeza de Concha Baracaldo es grave! Citaremos a debate de control político por su desafortunada gestión”.

“No exageremos, este no ha sido el peor año”

La noticia de los niños muertos por desnutrición en La Guajira caló hondo en la gestión de Baracaldo a la cabeza del ICBF. Luego de las declaraciones del presidente Petro, Concepción también entregó su punto de vista sobre la situación, donde aseguró que la gestión del ICBF no era la culpable por la muerte de los menores.

En una entrevista con el periódico El Tiempo, la funcionaria aseguró que no se podía exagerar la situación pues, en años anteriores, los factores que causaron la muerte de menores fueron muchos más graves que la desnutrición.

“No exageremos, este no ha sido el peor año (...) Ha habido épocas anteriores en las que realmente las muertes en general de los niños, no solamente por desnutrición, han sido mucho más graves que las de este momento. Así que no podemos exagerar”.