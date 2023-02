Camilo y la particular advertencia que le hizo a Evaluna: “Qué bonita nuestra criatura, cuidado te empaco el segundo”

La actriz venezolana, Evaluna Montaner, y el cantante colombiano, Camilo, se conviertieron en padres en abril de 2022 tras el nacimiento de Índigo. Foto: Instagram @evaluna

Desde el inicio de su relación sentimental, en el año 2015, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry siempre han sido muy abiertos con sus fanáticos para compartir varios de los momentos que pasan en pareja. Incluso, tenían un canal en YouTube (Camilo y Evaluna) en el que dejaban al descubierto diferentes detalles de su cotidianidad.

Ahora bien, durante los recientes días la venezolana y el colombiano se volvieron a mostrar muy cariñosos en redes sociales, hasta bromearon con un segundo hijo.

Para empezar, el 6 de febrero el intérprete de ‘Manos de tijera’ compartió un par de Historias de Instagram en las que se le ve jugueteando con su esposa: “Evaluna Montaner, los periodistas preguntan cómo haces para haber tenido un bebé hace como 15 días y tener ese abdomen, ¡cómo haces para tener ese abdomen!”, dijo en broma.

Más adelante, continúo con su tono cómico y le dijo nuevamente a su pareja: “Te compuse una canción: Lo que yo siento por ti creo que es amor profundo, qué bonita nuestra criatura, cuidado te empaco el segundo”.

Vale recordar que, la actriz y el cantante se conviertieron en padres en abril de 2022 tras el nacimiento de Índigo. Sobre la llegada al mundo de su hija, Camilo escribió en su perfil de Instagram:

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. ¡Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá. Creció La Tribu”.

Hasta el momento, Camilo y Evaluna han evitado mostrar públicamente el rostro de su pequeña. Por otro lado, los cantantes tampoco se han librado de rumores sobre un segundo embarazo, pero en septiembre de 2022 —cuando las especulaciones comenzaron a sonar— el también intérprete de ‘Vida de rico’ negó que esto fuera cierto.

Aquí lo compartido por Camilo en sus redes sociales:

Ambulancia, la colaboración musical de Camilo con Camila Cabello

El 24 de enero el cantante colombiano estrenó el video musical de ‘Ambulancia’, tema en el que colabora con Camila Cabello, artista cubano-estadounidense.

“Camila, no me sorprende lo mucho que te ama la gente, porque no podría ser de otra manera... teniendo el talento y el corazón que tienes, la familia que te cuida y los amigos que te aman... que te amamos...Cantar contigo me gusta tanto como me gustan las frutas...Y este video: Wow. Lo amo: Dirigido por la mejor directora del universo planetario, Evaluna, sorprendiéndome una vez más”, escribió el cantante en redes sociales sobre su lanzamiento.

Camilo estuvo nominado a los Premios Grammy 2023

‘Ambulancia’ está incluida en el trabajo discográfico ‘De adentro pa’ afuera’, que Camilo sacó al mercado en 2022; dicho álbum también encierra los temas ‘5:24′, ‘Pegao’, ‘Alaska’, ‘Nasa’ y otros más. A su vez, el cantante realizó un buen número de colaboraciones, además de Cabello, con su esposa Evaluna Montaner, Alejandro Sanz, Grupo Firme, entre otros.

No sobra mencionar que, ‘De adentro pa’ afuera’ estuvo nominado en los Premios Grammy 2023 como ‘Mejor álbum pop latino’, sin embargo, el intérprete colombiano no pudo quedarse con el galardón, que finalmente cayó en las manos de Rubén Blades y Boca Livre por su disco ‘Pasieros’.

En la actualidad, Camilo Echeverry es uno de los artistas colombianos que gozan de mayor éxito internacional, ha mostrado su versatilidad explorando diferentes géneros musicales como el reguetón, el pop, la bachata y hasta la música regional mexicana.