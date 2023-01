Audiencia de John Poulos se aplazó para el miércoles: el acusado se quejó de los derechos en Colombia

Audiencia John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios

El Juzgado 69 Penal Municipal intentó adelantar la audiencia para definir si envía a la cárcel a John Poulos, señalado feminicida de una joven de 23 años en Bogotá, pero se tuvo que suspender. La cita se centró en la renuncia del abogado defensor del acusado y la traductora manifestó que no deseaba continuar siendo la intérprete.

Esta es la continuación de la audiencia de imputación, porque el viernes 27 de enero se extendió el procedimiento hasta altas horas de la noche. John Nelson Poulos se declaró inocente y la defensa solicitó tiempo para preparar los alegatos que debían ser presentados este 31 de enero de 2023.

Sin embargo, durante la presentación, el abogado Martín Riascos que había sido contratado por Poulos para su defensa como representante de confianza, presentó su renuncia. Según dijo, desde el día que asumió la defensa empezó a recibir amenazas que pusieron en riesgo su vida.

Pero el acusado también le solicitó la renuncia y decidió que lo representara el defensor público Juan Manuel Raya, con quien hicieron el empalme. En la audiencia, el mismo Poulos señaló que no había podido encontrar un abogado bilingüe para asumir su representación.

El idioma inglés se ha convertido en un eje central del proceso judicial en contra de Poulos. La traducción de la audiencia para que pueda entender las intervenciones de las autoridades fue objeto de críticas desde la audiencia de imputación, tantas que llevaron a la designada intérprete a decidir apartarse del cargo.

Martha Lucía Morales tiene décadas de experiencia y hace parte de la lista de traductores oficiales de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Asegura que nunca había tenido ninguna queja por su labor, hasta que asumió el caso de Poulos y tras las burlas en las redes sociales, le solicitó al juez ser relevada.

“Para mí es muy complejo aceptar la situación a la que me he visto expuesta a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que claramente inciden en la transparencia del proceso y mi hoja de vida como profesional, ya que he ejercido por más de 30 años mi labor como traductora oficial sin que nunca hubiese tenido tacha alguna”, señaló la traductora en su renuncia.

El juez 69 penal explicó que la traductora temía que se pudiera invalidar las actuaciones judiciales por su interpretación, por lo que prefería que se designara a otra persona. Incluso trató de recomendarle que por su experiencia no permitiera que la afectara la presión de las redes sociales y señaló que formalmente no se había presentado ningún reparo.

Tanto la representación de las víctimas del proceso, como la Fiscalía y el Ministerio Público se mostraron de acuerdo en un cambio de interprete. Poulos también aceptó que se cambie la traductora, porque teme que en algunos momentos se pierda el hilo de las intervenciones a causa de las dudas en palabras por parte de Morales.

Las quejas del acusado

Debido a la renuncia de su abogado, el juez le consultó si estaba de acuerdo en ser representado por el defensor público. Poulos manifestó que sí, pero se quejó de múltiples aspectos. Señaló que desde que llegó a Bogotá no había podido conseguir un abogado de confianza, debido a que no ha tenido un intérprete que lo ayude a comunicarse.

“Para cualquiera que venga a Colombia, los derechos que se anuncian, realmente no existen aquí, ese es mi sentimiento”, sostuvo el acusado de violentar, golpear y asesinar a la joven Trespalacios y luego abandonar su cuerpo en un basurero. Señaló que la falta de un intérprete para sus diferentes comunicaciones no le benefician en el desarrollo de su caso.

El juez en cambio señaló que “el Estado le ha garantizado la comprensión del proceso a través de la designación de una traductora oficial” para hacerse entender. Además que esa solicitud fue atendida desde el momento en que se elevó la solicitud. “Ninguna orden tendiente a obstaculizar la comunicación entre el señor John Nelson y la traductora ha dado este juzgado”, sostuvo.

El juez reiteró que no se había presentado ninguna queja de la traductora, ni tampoco manifestaciones de Poulos para conseguir un abogado o un intérprete de confianza, como puede hacerlo.

Todas las partes, sin embargo, aceptaron cambiar a la intérprete. Pero se cuenta con poco personal acreditado para asumir la labor, por lo que el juez decidió suspender la audiencia hasta el 1 de febrero a las 9:00 am. cuando se espera una nueva persona designada para traducir la audiencia a Poulos.