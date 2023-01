Miguel Ángel López habría sido acusado injustamente por doping

Miguel Ángel López fue expulsado del Team Astana por caso de dopaje Foto: REUTERS/Benoit Tessier

El médico español, Marcos Maynar, quien es investigado por la presunta distribución de medicamentos prohibidos para la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) acudió a declarar por segunda vez ante el juzgado número 4 de Cáceres, en el cual se declaró nuevamente inocente del delito de malversación de caudales públicos.

El también profesor de la Universidad de Extremadura es investigado por una presunta trama de distribución de medicamentos prohibidos y reconoció que el colombiano Miguel Ángel López recibió únicamente apoyo nutricional.

En declaraciones para la agencia EFE, Maynar admitió que recomendó el uso de Actovegin, conocido como la ‘EPO de los pobres’ a varios deportistas, incluido el escalador colombiano. Este medicamento tiene como función reducir el dolor en el músculo durante el esfuerzo al que es sometido en este deporte.

“No es una sustancia que esté en las listas del doping, por tanto no es doping”, dijo el médico español quien aseguró además que el colombiano fue un “pobre chico, una víctima de la situación”.

Astana rescindió el contrato del colombiano 20 días después de que la Guardia Civil desarticulara una red dedicada a la distribución ilícita de medicamentos de este tipo en España y en Europa, sin contar con autorización legal. Esta organización distribuía sustancias a deportistas de primer nivel en el que fue hallado implicado el pedalista boyacense.

El operativo se adelantó en medio de la denominada “Operación Ilex”, que a inicios de 2022 comenzó a investigar casos de este tipo en los que fueron descubiertos algunos ciclistas pertenecientes al World Tour de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

Este operativo llevó a la detención de Maynar por los presuntos delitos de tráfico ilegal de medicamentos, entre otros relacionados. Sin embargo, quedó en libertad tras declararse inocente en primera instancia, aunque la investigación continúa.

El mismo médico, en declaraciones para la prensa de ese país, recomendó a Miguel Ángel López demandar a su antiguo equipo, la escuadra kazaja, Astana, ya que, según el español, el ciclista boyacense es inocente de los cargos por los que se le acusaron. Que “emprenda acciones legales contra Astana” sentenció Manyar.

El español no solo sugirió al colombiano demandar, también afirmó que aunque no defendería a ningún deportista, por López sí sería capaz de hacerlo, ya que está totalmente seguro de su inocencia, “de otros deportistas no pongo la mano, pero de este chaval, sí pongo la mano de que no ha utilizado en su vida sustancias prohibidas... a lo mejor si fuera europeo no serían tan duros con él”, aseguró el médico.

Otro colombiano que fue implicado en este caso, producto del mismo operativo, fue el boyacense, el campeón de Giro de Italia y Vuelta a España, Nairo Quintana, que también fue respaldado por el médico en sus declaraciones y afirmó que “por una estupidez de usar un analgésico que simplemente tiene aprobada UCI, ahora al pobre le han dejado sin trabajo”, mencionó Manyar.

Los dos colombianos iniciaron 2023 sin equipo y con pocas opciones de ser contratados en Europa, por esta razón la opción más viable que vio Miguel ángel López fue regresar a Colombia y correr para el Team Medellín, mientras que Nairo, anunció que está en negociaciones con equipos europeos y prolongaría su carrera, por lo menos una temporada más.

Marcos Maynar concluyó con más halagos para el boyacense, “es un corredor que ha ganado muchas cosas y ahora se ve fuera por una de las muchas normas de esas asociaciones que viven de los deportistas y lo único que hacen es hacerles daño a ellos”, dijo el médico en referencia a la “injusta condena” sobre Nairo Quintana.