Caso Shakira-Briella: identifican canciones de tiempo atrás que se parecen a “Solo tú”

Briella señaló que la Music Session #53 se parecía a su canción 'Solo tú' (Fotos Instagram: @shakira // @briellamusic)

Tras el éxito de la Music Session #53 de Shakira y Bizarrap no solo llegaron noticias positivas a los artistas, la canción también entró en una polémica por un supuesto plagio. Fue la artista venezolana Briella la que señaló que la colaboración entre la barranquillera y el argentino era una copia de su canción Solo tú. Pero en redes sociales identificaron que el sencillo de Briella era el que se parecía a muchas otras canciones.

Como respuesta al video de la artista venezolana señalando a Shakira y Bizarrap de copiar su canción, otros usuarios han identificado que su canción Solo tú no sería tan única y también tendría cosas que hacen parecer que se copió de otros artistas. Los videos cuentan con varias partes y recopilan apartes de la canción y hasta momentos del videoclip musical en los que Briella podría haberse “inspirado” o copiado de otros.

“Y yo creo que tú te ‘inspiraste’ en unas cuantas canciones también”, se lee en un comentario que un usuario le dejó a Briella y con el cual empezaron los videos identificando las otras canciones que se parecían al sencillo de la venezolana. Esto como respuesta a lo que Briella dice en su video, “Creo que Shakira se inspiró de mi canción ‘Solo tú’ para hacer su Bizarrap Session. Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok”.

Algunos de las similitudes que internautas han encontrado entre la canción de Briella y otras

En total, se han realizado cinco partes en las que se mencionan canciones como Recuérdame, de Caín Guzmán; Married to your Melody, de Imanbek y Salim Ilese; Dangerous in love, de Secret Number; Me & the Rhythm, de Selena Gómez; Tu Turrito, de Callejero Fino y Rei; Tututu, de May y Karen; y hasta Soltera - Remix de Bad Bunny.

A estos videos, los usuarios de redes sociales han reaccionado de diferentes maneras. “Y Briella pensando que era la única jajajaja”; “Literalmente, todos los ‘Tú’ suenan igual”; “y nadie le ha dicho a ella que plagió esas canciones”; “era callarla y no humillarla”, fueron algunas de los comentarios que han dejado.

Es de recordar que cuando Briella inició esta polémica, varios expertos musicales salieron en defensa de Shakira y Bizarrap explicando por qué no hay un plagio por parte de la barranquillera y el argentino. En RTVC la periodista cultural Laura Galindo reconoció que el coro le parece “exactamente igual”, con una nota al pie. “Resulta que es una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima. Con esas notas, si uno las toca en orden, como con unas notas intermedias que se llaman notas de paso, da exactamente la melodía. Eso es una fórmula que han utilizado muchos”, explicó.

En redes sociales usuarios estallaron contra Briella por señalar a Shakira de plagio (Foto Instagram: @briellamusic)

Sobre estos videos desmintiendo sus acusaciones, Briella tan solo ha respondido con un video en el que se refiere a todos aquellos que le han escrito que “no la conoce ni su mamá”. En esa grabación ella intenta confirmar que su madre sí la conoce y cuando le pregunta a su progenitora esta le responde cantando “¿quién eres tú?”, haciendo énfasis especialmente en el ‘tú', cantándolo igual que en su canción.

Anteriormente, sobre el tema de la canción de Shakira la cantante venezolana expresó que “de verdad, si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado. Ella ha sido una inspiración ... Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”.

