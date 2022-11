Shakira rompe la monotonía en las redes con ‘challenge’ de bachata

Juli Trujillo, más conocido como Truji Bachata en redes sociales, es el bailarín y experto en bachata que acompaña a Shakira en el challenge. Foto: Captura de video.

A poco más de un mes del lanzamiento de Monotonía, Shakira no ha dejado de dar de qué hablar. Primero, una larga campaña de expectativa que estuvo adobada por los intentos de sus seguidores de descifrar la letra de la canción; segund,o por el videoclip de la canción que también despertó la curiosidad de sus fanáticos que no pararon de hacer teorías sobre cada uno de los fotogramas.

Ahora, la barranquillera decidió encender las redes y ha vuelto a ser tendencia luego de que publicará en Instagram un challenge bachatero para que sus seguidores puedan mostrar sus mejores pasos al ritmo de Monotonía, que a un mes de publicarse ya cuenta con cerca de 120 millones de reproducciones solamente en YouTube.

“Bachateros! El challenge es salir de cuadro y llegar a tiempo. Sino pregúntele a mi colega Truji”, escribió Shakira en Instagram, junto al video que muestra, en detalle, los pasos para completar el challenge.

En el video, la barranquillera aparece dispuesta a ‘encender’ a sus seguidores a ritmo de bachata con un pantalón holgado con un estampado de llamas, que completó con una blusa cut out, manga larga y fundida al cuerpo, con la que, al inicio del video, lo baila junto a un misterioso bailarín, para después quedarse sola mientras que, el bailarín sale de cuadro para, segundos después aparecer de nuevo y ‘caer en la nota’.

A continuación se puede ver el video completo, que a la hora de cierre de esta nota ya cosechaba más de un millón de likes.

Juli Trujillo, más conocido como Truji Bachata en redes sociales, es el bailarín y experto en bachata que acompaña a Shakira en el challenge, y también, a través de Instagram, le respondió a la barranquillera diciendo “un placer enorme como siempre trabajar contigo, Shakira”.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y algunas celebridades colombianas reaccionaron al challenge. Una de estas fue la exreina y presentadora Daniella Álvarez, que comentó en el video: “divina y única por siempre”, mientras que la actriz Xilena Aycardi ponderó la sensualidad de su amiga: “esa sensualidad inocente tan divina que tienes amiga”.

Por su parte, los seguidores de la barranquillera también inundaron de comentarios el video en Instagram en los que no dejaron de alabar no solo a la cantante, sino también a su pareja de baile: “@trujibachata el chico de las poesías”.

Mientras que otros usuarios aceptaron la cruel realidad escribiendo cosas como “Shaki, todos quisiéramos hacer ese trend, pero no todos somos Shakira”.

Como no ha dejado de ocurrir desde que se conoció la separación de la barranquillera con el hoy retirado futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, no faltaron los comentarios en los que lo aludían: “No entiendo cómo alguien puede perder a semejante mujerón” o “¡Divina, inteligente, sensual! Se merece un hombre que la valore de verdad”. Finalmente, también le cayeron pullas a Clara Chía, actual pareja de Piqué: “Esos movimientos no los tiene esa española jajajaja”.

Shakira lanzó ropa con temática de ‘Monotonía’

La colombiana ha sabido sacarle provecho a su separación de Gerard Piqué y se estrenó con su propia marca de ropa. (Captura YouTube)

Luego del éxito que rápidamente cosechó Monotonía Esta canción de la colombiana le dio la vuelta al mundo y millones de sus seguidores lograron entender el trasfondo de la letra que decía: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, sirvieron para que la cantante impulsara su marca de prendas de vestir con el estampado de esta composición e incluso, también con las imágenes de Te Felicito.

Entre las prendas que presentó la colombiana se encuentran buzos con el estampado en frente del logo de la canción compuesto por un corazón atravesado por una espada en el centro y una cinta que dice Monotonía. Camisetas en colores blanco y negro, con las mismas imágenes. Sin embargo, su más reciente sencillo no es el único que hace presencia en esta colección, ya que también destacan el robot que apareció en Te Felicito, canción que estrenó acompañada por Rauw Alejandro.

Las prendas arrancan desde los ocho dólares (equivalente a $40.000 pesos), corresponden a un pin; las camisetas tienen un valor de $35 dólares (algo más de $150.000 pesos colombianos) y los populares hoodies van desde los $60 hasta los $65 dólares (cerca de $300.000 pesos). Los interesados en comprar la ropa de la artista tendrán que meterse la mano al bolsillo para conseguir una de estas exclusivas prendas.

SEGUIR LEYENDO: