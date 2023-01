Gustavo Bolívar faltó, por tercera vez, a su declaratoria en la Fiscalía en caso de explotación sexual en el Congreso

Gustavo Bolívar llamó para pedir un aplazamiento en su declaración por denuncias de explotación sexual en el Congreso. Colprensa.

A tempranas horas del viernes 20 de enero, el escritor Gustavo Bolívar debía comparecer ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar las denuncias que hizo días atrás sobre varios casos de acoso sexual en el Congreso de la República. Sin embargo, no llegó y aseguró que no se pudo presentar porque está fuera del país y en el lugar donde está, no tiene conexión a internet.

Noticia en desarrollo...

