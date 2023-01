Paso a paso para tramitar un cambio de servicio de vehículo a particular o taxi

Para cambio de servicio de un vehículo de servicio público especial a particular: por un término de 2 años, (6 de agosto del 2021 al 05 de agosto del 2023), los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor especial clase automóvil, campero y camioneta de no más de nueve nueve pasajeros, incluido el conductor, pueden realizar cambio de servicio de especial a particular, sin importar su fecha de matrícula, ni el tiempo de permanencia en la modalidad.