Pánico en Bogotá por incendio en discoteca Octava Club

Pantallazos de vídeos de Twitter del incendio en la localidad de Chapinero.

Tensas horas se vivieron en Bogotá la noche del 18 de enero a raíz de una extensa nube de humo generada por un incendio dentro de una prestigiosa discoteca ubicada al nororiente de la ciudad, los angustiantes momentos quedaron registrados por varios internautas que los subieron a redes sociales. Se trata de la discoteca Octava, un reconocido establecimiento de música electrónica que ha estado figurando como uno de los 100 clubs más importantes de este género musical a nivel mundial.

Conflagración de las llamas en el incendio de la discoteca Octava. Video: Twitter/@S_Rave_.

El establecimiento que está ubicado en la localidad de Chapinero, sobre la carrera octava con calle 63, tuvo que ser intervenido por el cuerpo de bomberos distrital para frenar las llamas, aunque la gran columna de humo que se extendió sobre la Octava, duró hasta la madrugada del día siguiente.

Inclusive, varios ciudadanos especularon del hecho, dado que desde varios lugares solo se podía observar una enorme nube de humo gris que se extendía sobre la carrera séptima. “Se está quemando Octava Club en Bogotá sobre la séptima!!, no sabía qué estaba pasando!!! Tremendo incendio”, indicó un usuario de Twitter.

Nube de humo a raíz del incendio en el bar de electrónica. Video: Twitter/@juanfermarper1.

Afortunadamente no hay heridos así lo señalaron desde la misma discoteca por medio de un comunicado, indicando que la causa probable del incendio habría sido una falla técnica.

“Informamos a nuestros viajeros sobre el incendio que se produjo en la noche de este miércoles 18 de enero en nuestras instalaciones, que el informe preliminar indica que fue ocasionado por un corto circuito. Cabe resaltar que el fuego fue controlado de manera oportuna por el cuerpo de bomberos y no se reporto ningún lesionado con este incidente”, señalaron desde Octava, agradeciendo el apoyo dado por los organismos de emergencia y comunidad en general.

La famosa revista británica DJ Mag publica cada año los mejores sitios de electrónica en el mundo, el año anterior Octava había figurado entre la centena de los mejores lugares para la ‘rumba electro’, logro que querían repetir en 2023, por lo que estaban solicitando ayuda a sus fanáticos antes del lamentable incendio.

“Soñamos con viajar en la nave a un mejor lugar y necesitamos de todos los tripulantes unidos”, habían anotado en la página web, motivando a sus clientes a votar por ellos.

Por el momento las autoridades continúan investigando los motivos del incendio que afectó uno de los lugares preferidos para los amantes de la electrónica en la capital.

Para tener en cuenta en caso de inhalación de humo

La Secretaria de Salud de Bogotá realizó recomendaciones para tener en cuenta al momento de una emergencia que pueda poner en riesgo la integridad física de las personas por el humo de un incendio.

La entidad distrital hizo un llamado a la ciudadanía para que logre identificar y haga un seguimiento a las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad, como lo son: niños, personas mayores, gestantes y con enfermedades pulmonares como asma o alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en especial las dependientes de oxígeno, para evaluar puntos cercanos de atención prioritaria.

De igual forma resaltó que la prioridad en estos casos es identificar una situación de urgencias por dificultad respiratoria e informar inmediatamente a la Línea 123, para que las autoridades de salud logren acudir a tiempo.

Agregó que la ciudadanía deberá acudir al servicio de urgencias en caso de que una persona presente los siguientes signos de alarma:

En niños menores de cinco años: respiración rápida, “le silba el pecho o se le hunden las costillas” y tos persistente.

Fiebre en menores de 2 meses o en niños mayores de esta edad: fiebre de difícil control o que persista por más de 2 días; decaimiento somnolencia o irritabilidad. El niño no puede beber ni tomar del pecho o no come nada, vomita todo. Si presenta ataques o convulsiones.

En la comunidad general: dificultad al respirar, fatiga inusual o dolor en el pecho. Tos con expectoración purulenta o con pintas de sangre. Decaimiento o cansancio excesivo, así como confusión o alteración de la conciencia. Fiebre de difícil control o que persista por más de 2 días.

