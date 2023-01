“No sé qué le pasa al fiscal”: Presidente Petro acerca de la cancelación de mesa de trabajo por irregularidades en la SAE

Imagen de archivo. Contraloría halló bienes con extinción de dominio que no estaban administrados. Foto: Policía Nacional

El presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, criticó el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de cancelar la mesa de trabajo con la que se buscaba identificar presuntas irregularidades en el manejo de los bienes incautados a criminales en el país dentro de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)

“No se que le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia (sic)”, reprochó el mandatario.

El jefe de Estado, además, indicó que pese a esta decisión, que consideró desafortunada, buscarán la manera de que esos activos no los recuperen los delincuentes.

“Sin ayuda de la fiscslía buscaremos como los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia (sic)”, agregó.

Y es que el miércoles 18 de enero, desde el ente acusador publicaron un comunicado en el que anunciaron que no se iba a convocar a la mesa de trabajo que se organizó para adelantar investigaciones conjuntas con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de esta manera establecer las posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad, así como iniciar los correspondientes procesos judiciales a los responsables.

A cambio, indicaron que citarían al encargado de la entidad, y a sus subalternos para que brinden su versión acerca de los posibles malos manejos de los mencionados bienes.

“En su remplazo, en los próximos días se citará a declarar al presidente de la SAE, Daniel Rojas; el vicepresidente jurídico Sebastián Caballero, y a los demás altos funcionarios, para que, bajo gravedad de juramento, entreguen información frente a los hechos denunciados por el señor Rojas,con relación a presuntos hechos de corrupción al interior de la SAE, tal y como lo afirmó en la rueda de prensa del 13 de octubre del año pasado”, indicaron en la misiva.

Aunque aclararon en la Fiscalía que, dentro de sus competencias, seguirán llevando a cabo las correspondientes indagaciones por los hechos que se denuncian en la entidad.

La decisión de la Fiscalía se da luego de que, el 17 de enero, el presidente de la SAE respondiera, con una carta, al la invitación del fiscal Francisco Barbosa a ponerle “la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar likes. No solo ha pasado con Gustavo Bolívar, sino con director de UNP, con director de la SAE. A cada momento lo mejor es hacer escándalo, pero cuando cita la Fiscalía no van”.

En la carta, Rojas le pidió a Barbosa encontrarse el búnker de la Fiscalía para presentar las evidencias que tiene sobre las presuntas irregularidades que se presentaron en la entidad durante el gobierno de Iván Duque.

“Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad, hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos que estamos a espera de conformación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica”, dice un aparte de la misiva.

Rojas, en la carta, le reitera al fiscal Barbosa la disposición de la entidad a su cargo para trabajar coordinadamente con el ente acusador: “Con el fin de construir y transparentar el inventario de activos a cargo de la entidad, como parte del compromiso de este gobierno de lucha frontal contra la corrupción. Por tal motivo, reiteramos la solicitud de iniciar prioritariamente las mesas estratégicas conforme las directrices dadas por el Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego”.

