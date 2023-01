Mujer en Barranquilla recibió $1.500 millones luego de ganarse el chance dos veces en una misma noche

En la misma noche, Doña Josefina habría ganado más de $1.500 millones

No fue una. Fueron dos, las veces que Doña Josefina se ganó el chance en Barranquilla. Y lo más difícil de creer es que, tanto la primera como la segunda victoria llegaron la misma noche, con tan solo unos minutos de diferencia.

Una casualidad que, y no hace falta decirlo, es muy poco probable, incluso para quienes llevan jugando años y se han convertido en apostadores habituales.

Pero, Doña Josefina decidió apostarle a la suerte, justo cuando estaba a punto de perder su casa al suroccidente de la ciudad. El resultado fueron 1.568 millones que ahora serán ingresados en su cuenta, una vez se presente con los billetes del chance en las oficinas que corresponde.

Uno de ellos lo compró para la lotería El Sinuano y el otro para el chance Caribe Noche, apostando por los números 8628 y 1935, respectivamente.

En ambas ganó el premio mayor: “Cuenta doña Josefina que cuando vio los resultados de las loterías con los números a los que apostó no daba crédito en medio del temblor que le producía la revelación, había ganado el acumulado del doble chance”, indicó una de las empresas.

Las probabilidades de ganarse la lotería o, en este caso el chance, son de 1 en 15 millones —para el caso del premio mayor— ahora bien, las probabilidades de ganarse el chance dos veces son de 1 en 30 millones. Y ni qué decir de las probabilidades de ganarse el chance dos veces en la misma noche.

Pero, a diferencia de los que piensan que ganarán mágicamente apostando con la fecha del matrimonio, nacimiento o muerte de sus ídolos o seres queridos, existe toda una ciencia detrás de ganarse la lotería. No es solo un asunto de suerte. Y quienes, como Doña Josefina, han ganado en distintas ocasiones, han compartido algunos de sus descubrimientos, como ganadores frecuentes.

¿Qué aumenta las posibilidades de ganarse la lotería?

De acuerdo con Richard Lusting, ciudadano norteamericano que antes de morir en 2018 logró ganarse el premio mayor de la lotería en siete ocasiones, apuntarle a los números de la lotería no es solo un asunto de suerte.

Para quedarse el premio gordo tantas veces, entre 1993 y 2010, Lusting siguió una serie de estrategias que compiló y compartió en su libro “Aprenda a aumentar sus posibilidades de ganar la lotería”. Varias de las cuales reveló a sus amigos y familiares, tras su quinta victoria, en 2002.

En el trabajo de su vida, señala que, entre más billetes de lotería se compren, más probabilidades habrá de ganar. Un primer consejo que, aunque parezca obvio, ayuda. Pero, para esto, Lusting asegura que hay que hacerse un presupuesto y no dejar de cumplir con otras obligaciones pensando en comprar más billetes de lotería. E, incluso, de no contar con el dinero suficiente, pueden comprarse en compañía de amigos o familiares; puesto que, siempre será mejor ganar y tener que repartir el premio a no ganar nada.

Una vez vayan a elegirse los números por los cuales se va a apostar, el siete veces ganador recomienda que sean mayores a 31, ya que, usualmente, las fechas son las combinaciones que más escogen otros jugadores. Y también, al momento de la elección, deben evitarse los números consecutivos, que empiecen y terminen por el mismo número o que pertenezcan a la misma decena.

Por último, es recomendable jugar chances y loterías de bajo perfil, que no sean tan reconocidas y de los que menos billetes se compren ¿funcionará?

