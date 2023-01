El Carnaval Gay de Barranquilla, un evento que celebra la diversidad

El Carnaval Gay de Barranquilla es una organización social, su misión es visibilizar el aporte de la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad. Corporación Carnaval Gay de Barranquilla/Facebook.

El 14 de enero se realizó el lanzamiento del Carnaval Gay de Barranquilla, un evento con más de 30 años de tradición e impulsado por Jairo Polo Altamar. Este hombre gay, junto a sus compañeros de lucha, se tomaron un espacio del Carnaval de Barranquilla. Su objetivo, posicionar y visibilizar el importante lugar que ocupa la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad en uno de los mayores eventos culturales del país, El Carnaval de Barranquilla.

Con ello en mente fundo la organización Carnaval Gay de Barranquilla y planificó un evento especial, donde ninguna persona fuera discriminada y pudieran vivir con tranquilidad la diversidad sexual, la Guacherna Gay. No lo hizo porque las personas LGBTIQ+ no participaran en el carnaval, al contrario, sin su participación este evento no tendría las dimensiones que tiene.

“Los estilistas, diseñadores, bailarines, docentes de danza, preparadores de reinas, ¿qué sería de esto sin nosotros?, ¿qué sería de una reina del carnaval sin los miembros de la comunidad? o ¿qué sería de los eventos sin nosotros?”, declaró Faireth Álvarez, Reina Gay del Atlántico, del 2022, para Radio Nacional de Colombia.

El Carnaval de Barranquilla, iniciará el próximo 22 de febrero y se prolongará hasta el 25. Corporación Carnaval Gay de Barranquilla/Facebook.

Con el paso del tiempo el evento se fue posicionando y ganando visibilidad en la ciudad, hoy no solo es la Guacherna Gay, también es la Coronación de los reyes del Carnaval Gay y una de las actividades que marca el inicio de las fiestas. Es una actividad apoyada por la alcaldía de Barranquilla. Su lanzamiento fue el 14 de enero, a las 8:00 p. m. en el Teatro Confamamiliar. Se realizaron presentaciones culturales y se presentaron las 14 participantes a la coronación de reina Gay del carnaval.

En el lanzamiento hizo presencia la secretaría de Cultura y Patrimonio de la ciudad, María Teresa Fernández, que intervino durante el acto inaugural. En sus declaraciones agradeció el gran aporte que desde esta organización se ha hecho a la ciudad, haciendo del Carnaval de Barranquilla diferente, diverso e incluyente.

Sin embargo, el camino hasta lograr ese apoyo no fue sencillo. Estuvo marcado por la discriminación, el desprecio de aquellos que no los consideraban como iguales e inclusive trataron de marginarles. De ahí la importancia de visibilizar el aporte de las personas LGBTIQ+, que todos los habitantes de la ciudad comprendieran que sin ellos Barranquilla perdía.

“Era algo que podíamos presentarle a la ciudad con dignidad y respeto, como siempre lo hemos hecho. Por eso nos tomamos las calles porque nosotros somos barranquilleros y tenemos los mismos derechos que cualquier persona”, Explicó Jairo Polo para el medio antes citado.

El Carnaval de Barranquilla, iniciará el próximo 18 de febrero y se prolongará hasta el 21. Pero las actividades del pre carnaval comienzan en sábado 21 de enero, con la lectura del Bando en la Plaza de la Paz. Los otros reyes de las fiestas son: Natalia Castro González, la Reina del Carnaval; Sebastían Guzmán Gallego, el Rey Momo; Tahiana Rentería y Diego Andrés Chelia, como los reyes infantiles.

Se trata de uno de los más importantes y reconocidos carnavales del país, fue declarado Patrimonio Cultural Nacional en 2002 y en él participan cerca de 3 millones de personas. Sin embargo, uno de los aspectos más fascinantes de este carnaval es su capacidad para sintetizar y transmitir la historia y cultura del Caribe Colombiano. Los aportes afros, indígenas, hispanos e inclusive las huellas dejadas por los migrantes Sirio-libaneses que llegaron a este territorio al final del siglo XIX e inicios del XX.

