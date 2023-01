Independiente Santa Fe quiere cerrar el libro de pases con el fichaje de un central del Junior de Barranquila

Independiente Santa Fe tendrá participación en la Conmebol Suramericana. Colprensa

A menos de una semana para que comience la Liga BetPlay Dimayor, Independiente Santa Fe intensifica esfuerzos para cerrar una última incorporación luego de que se cayera la renovación del extremo izquierdo Andrey Estupiñán que pese haber llegado a un acuerdo con la dirigencia Cardenal, no continuará en el cuadro capitalino.

De acuerdo con la información del periodista de Win Sports, Felipe Sierra a través de Twitter, el ex Deportivo Pasto realizó un pedido a última hora para firmar contrato con el León, no obstante, la dirigencia bogotana no aceptó las nuevas pretensiones del futbolista que ahora tendrá que buscar un nuevo equipo.

“Después de haberse realizado exámenes médicos, a la hora de firmar su contrato con #SantaFe, Andrey Estupiñán (28) pidió una cláusula de salida en caso de oferta internacional y no llegaron a un acuerdo”.

El extremo de 28 años pidió tener una cláusula de salida en caso de llegar una propuesta internacional. @PSierraR/Twitter

Por su parte, Eduardo Méndez, presidente del conjunto Cardenal se mostró bastante molesto con el actuar del jugador de 28 años, durante una entrevista con Antena 2. “Santa Fe se respeta y no puede ser plato de segunda mesa, Estupiñán quería una cláusula de salida en caso de una oferta de un equipo internacional como lo que pasó con Rangel y no fue aceptada”.

Nacido en El Charco (Nariño), llegó a Santa Fe a comienzos de 2022 procedente del Deportes Tolima. En su estancia en la capital de la República, Andrey Estupiñán jugó por todas las competiciones un total de 37 partidos con un saldo de ocho anotaciones y una asistencia en 1.970 minutos en cancha.

En cuánto a contrataciones, Independiente Santa Fe busca un central más y tiene en carpeta al defensor de 21 años Cesar Haydar, que no será tenido en cuenta por Arturo Reyes en el Junior de Barranquilla y el futbolista es del gusto de Harold Rivera.

No obstante, el jugador que tiene contrato con el onceno Tiburón hasta junio del presente año, también tiene ofertas del fútbol internacional. Cabe recordar, que el oriundo en Suan (Atlántico) pertenece al Red Bull Bragantino de Brasil, que lo cedió al Junior de Barranquilla a mediados de 2022 y tuvo acción en 22 partidos, marcando en dos oportunidades.

En materia de fichajes, Santa Fe tiene nueve caras nuevas: Julián Millán, Fabio Delgado, Iván Rojas, fueron unas de las nuevas incorporaciones, también se confirmó la llegada de jugadores Alexis Manyoma y Fabián Viáfara. A estos nombres también se sumó el regreso de algunos viejos conocidos por el equipo como Fabián Sambueza, Christian Marrugo, Juan Daniel Roa y Kelvin Osorio. Recientemente, el club capitalino selló la incorporación del experimentado delantero Hugo Rodallega, quien a sus 37 años volverá al fútbol colombiano tras 18 años.

Fichaje de Hugo Rodallega

El club confirmó que llegó a un acuerdo con Hugo Rodallega y ahora solo era cuestión de esperar los resultados de los exámenes médicos para confirmar el fichaje. El 16 de enero se confirmó la llegada del delantero vallecaucano a Santa Fe. “¡Bienvenido al Primer Campeón de Colombia!”, publicó el equipo en sus redes sociales, donde destacó la llegada del atacante como uno de los grandes refuerzos para esta temporada.

