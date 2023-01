Bogotá tiene nueva feria laboral con 250 vacantes

Personas diligencian sus hojas de vida para entregarlas durante una feria de empleo en Bogotá. REUTERS/Luisa González

La Agencia Distrital de Empleo, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, realizará el jueves 19 y viernes 20 de enero, dos ferias de empleo en la localidad de Kennedy y Chapinero, en las que se ofrecerán 250 oportunidades laborales dirigidas a personal operativo.

De estas dos convocatorias, la feria laboral del 19 de enero, se desarrollará en las instalaciones del Centro Comunitario de Desarrollo de Kennedy, ubicada en la Carrera. 80 no. 43 - 43 sur, y contará con la participación de la empresa Eminser SA. Y, por otro lado, la feria que se ofrecerá el 20 de enero, se realizará en la sede de Chapinero de la empresa Activos, situada en la Calle 70 A No. 9-39. Las dos jornadas iniciarán a partir de las 9:00 a.m.

“Comenzamos este 2023 con muy buenas noticias para los bogotanos y las bogotanas que quieran encontrar empleo. Estas ferias laborales hacen parte de la estrategia de empleo que viene liderando la Secretaría de Desarrollo Económico, que busca aportar a la reducción del desempleo en la ciudad. Es así que, a través de la Agencia Distrital de Empleo, desde el 2020, ha logrado la colocación de más de 56 mil personas y 92.202 han registrado su hoja de vida a través de la ruta de intermediación”, dijo este 18 de enero el Subdirector de Empleo y Formación, Bernardo Brigard Posse.

Las personas interesadas solo deberán asistir a la jornada, llevar su documento de identidad y su hoja de vida para poder aplicar a las ofertas a las siguientes vacantes disponibles:

Cargos operativos:

Operarios de aseo (hombres y mujeres), con o sin experiencia Servicio al cliente Conductor de carga y descarga Agente de operación terrestre Operarios de cafetería Operario auxiliar de aseo y mantenimiento

Los ciudadanos y ciudadanas asistentes recibirán asesoría gratuita con la Ruta de Empleabilidad de la Agencia Distrital de Empleo, para mejorar su perfil laboral y capacitación en habilidades blandas, lo que les permitirá poder acceder a mejores oportunidades y ser más competitivos laboralmente en las necesidades del mercado actual.

“Para los ciudadanos que quieran participar de estas ferias, las personas interesadas solo deberán llevar su hija de vida, algunos documentos de soporte como la cédula y tiempo para participar de la misma. La Secretaría de Desarrollo Económico los estará esperando para que se inscriban a oportunidades laborales como las ya mencionadas, cargos operativos que son de gran interés para las empresas de la ciudad. Esto hace parte de la estrategia que estamos adelantando en la ciudad que estamos construyendo: empleo para todos e incluyente”, añadió el Subdirector Brigard Posse.

Toda la información estará disponible en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico: Twitter: @DesarrolloBta, Facebook: @DesEconomicoBog e Instagram: @deseconomicobog y en www.bogotatrabaja.gov.co .

Desempleo en Bogotá cerró el 2022 a la baja

Por último, de acuerdo con un informe que sacó el DANE el 31 de diciembre, en el trimestre septiembre-noviembre de 2022 hubo 3,9 millones de personas ocupadas en Bogotá, lo que representó un aumento de 6,7% frente al mismo trimestre de 2021.

El informe del Departamento, que compartió en las últimas horas del año pasado la secretaría, señaló que la tasa de desempleo de la ciudad se situó en 9,1 %: disminuyó 3,9 puntos porcentuales en comparación al mismo trimestre móvil de 2021 cuando fue de 13 %, e incluso es inferior a la del mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.

Esto, según explicó el Observatorio de Desarrollo Económico del Distrito, significa que, en la ciudad, durante el último año, creció en 248.634 el número de personas ocupadas y se logró recuperar el 99,4 % del nivel de ocupación del mismo trimestre de 2019. Además, la tasa de ocupación de Bogotá se situó en 61 %, lo que corresponde a un aumentó 3,2 puntos porcentuales en comparación al mismo trimestre móvil de 2021 cuando registró 57,8%.

