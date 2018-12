Para celebrar, la ex legisladora hizo un repaso de las acciones en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia con un acto en el auditorio de APOC da la calle Bartolomé Mitre 1563, gremio que nuclea al personal de los organismos de control.

Además de la anfitriona estuvieron la abogada Silvina Martínez: Omar Duclos, de la Mesa Nacional del GEN; el ex diputado provincial del GEN Marcelo 'el Oso' Diez; el ex diputado socialista Ricardo Vago; la actual diputada nacional del Frente Renovador Carla Pitiot y el titular del gremio Hugo Quintana.