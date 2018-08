Pero faltaron algunas figuras clave, ausencias que algunos presentes atribuyeron a la grieta que no sanó tras la derrota 'verde' en la cámara Alta. Fundamental en el avance de la media sanción fue Daniel Lipovetsky. Su celular estuvo inactivo durante la cena en Olivos pero según contó a Infobae no fue al encuentro porque no estaba en Buenos Aires. Sí estuvieron sus aliadas 'sororas' Silvia Lospennato y Karina Banfi, ambas vestidas de negro y con pañuelo verde.