Vestida de animal print, un estilo que comparte con su madre muchas veces, esperó la Navidad no solo con su familia, sino también con el ex presidente y con su madre. Todos juntos sentados en la misma mesa a pocos días de que el fiscal Roberto Salum, en el juicio por el encubrimiento de la investigación en la causa AMIA, pidiera una condena de 13 años de prisión para el ex juez Juan José Galeano; ocho para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, seis para el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y cuatro para Menem, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos para todos ellos.