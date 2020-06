En relación a todo esto, Niclis comentó: “Peor que no saber que dice la Constitución Nacional, es saberlo y decidir no respetarla”. Además, el dirigente del campo, manifestó : “Nos hemos movilizado porque no queremos la expropiación de Vicentin, ni de ninguna otra empresa. Tenemos la esperanza que el Presidente de la Nación tenga un diagnóstico equivocado”.