Desde el INTA también se viene siguiendo de cerca a la agroecología. Uno de los técnicos que levantan esa bandera dentro del instituto es Agustín Barbera, un joven Ingeniero Agrónomo de la Estación Experimental Barrow. “La agroecología no tiene escala porque está basada en principios, no en recetas. Principios universales que se pueden aplicar en una granja o en un gran terreno. Lo que se replica en estos casos es cómo aumentamos la biodiversidad en lugar de tener cientos de hectáreas de un solo cultivo. No estamos planteando dejar de producir ni que la producción sea menor. Intervenimos con conocimiento, con tecnología, aumentando la diversidad”, explica.