De repente le picó un "bichito", como ella lo describe: pensó en la miel y sus virtudes; un alimento no perecedero que dura de tres a cinco años, antibiótico y antiséptico natural. "Me pareció un producto muy noble. Además, me cerraba la idea de la apicultura porque el lugar que le tenían que pedir al dueño del campo era muy chico y la familia tendría un ingreso extra", afirmó. Mientras realizaba su posgrado presentó la idea en un concurso de Agroemprendedores de África. No lo ganó, pero el premio llegó después.