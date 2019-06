Padilla, además sostuvo: "A su vez nos encontramos con una situación de períodos de precipitaciones de 3 o 4 días, luego el tiempo mejora y eso permite que el productor puede volver a cosechar, y enseguida el tiempo desmejora. Y el limón que no se cosecha sigue madurando, y cuando se lo retira de la planta nos encontramos con que no cumple con las exigencias de calidad. Todo esto ha derivado en que la producción salió toda junta desde los campos, y la industria no tiene capacidad de procesamiento necesaria para tanta producción. Esto es lo que se puede llamar un efecto puerta 12".