"Lo mismo con el resto de los productos que puede vender Argentina al exterior pero, sin embargo, no es percibido de esa forma, y entonces bajan los precios de la soja argentina en Chicago cuando en realidad no tiene que haber una correlación semejante. Esto se va a ir corrigiendo y en la medida que no se resuelva ese conflicto entre Washington y Pekín, nosotros nos vamos a beneficiar", aseguró el embajador.