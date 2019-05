Lioi explicó también que los productos siempre se juran "contra un ideal", no por una comparación entre ellos. "No es que el queso recibe un puntaje que surge de la comparación entre dos cremosos por ejemplo, si no que se entrena a los jurados para que adquieran un perfil único. La puntuación es del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto y lo que más se acerca al patrón que se generó en cada uno de los jurados a medida que se los va capacitando", explicó.