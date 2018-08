Sin embargo, Bonet es cauteloso y aclara que: "En un futuro inmediato, no vamos a poder llegar con una red de wi-fi a cubrir 2.000 hectáreas; es inviable técnicamente y no es rentable desde el punto de vista económico que una persona esté en la punta del campo mirando películas por streaming". No obstante, asegura que lo que sí se puede implementar en lo inmediato son redes alternativas con la denominada Internet de las Cosas (IoT, por las siglas en inglés de Internet of Things).