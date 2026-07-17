Llegó a la Argentina una nueva marca de autos híbridos enchufables: cómo son y cuánto cuestan

Leapmotor es la séptima marca que comercializa Stellantis en Argentina. El C10 ultra-híbrido es el más grande de los dos modelos que se lanzaron en Buenos Aires este jueves.

Una marca de autos electrificados, Leapmotor, acaba de llegar al mercado argentino. El proyecto comenzó a gestarse hace 2 años, cuando Stellantis decidió comprar una participación accionaria en una nueva compañía. Detrás de la operación había una clara intención de acceder a tecnología de avanzada a un costo menor del que tenía el propio mercado europeo, pero también a una nueva concepción de electromovilidad.

Y para hacerlo, la estrategia no fue asociarse con una marca china sino comprar una parte, lo que le garantizaría estabilidad a largo plazo. Por eso adquirieron parte de Leapmotor, una marca que, a diferencia de otras similares, se focalizó en híbridos enchufables, entendiendo que ese sistema podía superar las barreras que ya empezaban a mostrar como el mundo desaceleraba la migración a los autos 100% eléctricos: la autonomía.

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Si bien Leapmotor también fabrica autos eléctricos, desde su concepción se concentró en crear lo que hoy se denomina como auto eléctrico de rango extendido, y que consta, esencialmente, de combinar el uso de un motor eléctrico que mueve las ruedas con uno térmico que no tiene vinculación alguna con la propulsión, sino que cumple la función de ser un generador de electricidad que mantenga cargada la batería de litio que alimenta al motor eléctrico.

El sistema de propulsión de Leapmotor tiene un motor de combustión de 1.5 litros que únicamente funciona para recargar la batería y no tiene vinculación alguna con las ruedas. (Stellantis Argentina)

Con los derechos de comercialización e incluso de producción o ensamble para el resto del mundo salvo su país de origen, Leapmotor empezó a expandirse por Europa primero y por Latinoaméica después, y julio de 2026 es el momento del desembarco en Argentina como una de las ahora 7 marcas de Stellantis que conforma con Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram y DS.

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Para entrar al mercado, haciéndolo a través del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos anuales que creó el Gobierno hasta 2029, la marca lo hace con dos SUV, uno del segmento mediano y otro del segmento grande: los Leapmotor B10 ultra-híbrido y el C10 ultra-híbrido.

Otra de las diferencias que tiene esta marca por sobre la mayoría de las que provienen del país asiático es que al pertenecer a Stellantis, podrá ofrecer a los usuarios una red de concesionarios oficiales y el ecosistema de posventa ya existente en todo el país, además de la posibilidad de adquirir los vehículos con la misma financiación de la terminal y el sistema de plan de ahorro previo como las otras marcas del grupo.

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El Leapmotor B10 es el más pequeño de los dos modelos, aunque pertenece al segmento de los C-SUV

Leapmotor iniciará sus operaciones con una red de 12 puntos de venta y 20 puntos de postventa o e-Expert Center, a los que sumará un sistema denominado “Servicio de Contención” diseñado para asistir ante situaciones de emergencia en cualquier punto del país.

Por medio de este programa, los usuarios podrán acercar el vehículo a cualquiera de los más de 300 puntos de postventa de la red oficial de cualquiera de las marcas de Stellantis o solicitar el servicio de grúa para recibir una primera atención. Desde allí, el vehículo será trasladado a uno de los e-Expert Center Leapmotor más cercano para realizar la reparación correspondiente. Además, se le dará al cliente movilidad y alojamiento por hasta cuatro noches en caso de ser necesario.

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Para Stellantis, Leapmotor amplía considerablemente la oferta de electrificación que ya comenzó con Citroën C4 Hybrid y Fiat 600 Hybrid, y que ahora incorporará dos modelos híbridos enchufables, denominados oficialmente como vehículos eléctricos de rango extendido bajo la sigla REEV.

“No se trata solamente de incorporar una nueva marca a nuestro portafolio, sino de poner a su disposición toda la fortaleza de Stellantis: nuestra red comercial y de postventa, la capacidad logística, el conocimiento del mercado y la experiencia de un grupo que lidera la industria automotriz en América del Sur”, dijo Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina, en el comunicado de prensa distribuido a los medios antes del evento oficial de lanzamiento.

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Si bien la llegada de esta marca se concretó en el marco del programa del Gobierno para impulsar la electromovilidad con el cupo que permite importar desde otras regiones sin pagar el arancel de importación del 35%, la decisión de Stellantis de incorporar la marca a la oferta argentina ya estaba tomada con anterioridad.

Como confirmación de ese rumbo industrial, a fines de 2027 comenzará la producción de modelos de la marca en Brasil, con la intención de alcanzar el mínimo de integración de partes regionales que le permitan entrar en la clasificación de vehículos Mercosur, y que de ese modo se puedan exportar a Argentina sin arancel de importación alguno como las otras marcas del grupo que producen en el vecino país.

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Ambos modelos de Leapmotor tienen además un nivel de tecnología a bordo que los convierten en referentes de los autos electrificados. (Stellantis Argentina)

“Leapmotor llega para quedarse y crecer en nuestro mercado. Es una gran alegría para todos en Stellantis que Leapmotor pise finalmente el suelo argentino. La estábamos esperando con muchas ganas”, sentenció Zuppi.

Los dos modelos con los que comienza la operación de Leapmotor en Argentina son el B10, un SUV del segmento C con un motor de 215 CV de potencia y un torque 240 Nm cuya batería de 18,8 kWh se alimenta gracias a la generación de electricidad que produce un motor aspirado de 1.5 litros. El vehículo tiene una autonomía eléctrica de 95 kilómetros y una autonomía extendida de 900 km.

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Y el C10, que es un SUV del segmento D, que tiene 4.73 metros de largo y aunque la potencia es la misma que el B10, tiene mayor torque que alcanza los 320 Nm, y una autonomía eléctrica de 150 km, y una autonomía extendida de 1.000 km, gracias a que su batería también es de mayor capacidad, 28,4 kWh.

Ambos modelos tienen un equipamiento de ADAS avanzadas, 7airbags de serie y techo panoramico, además de un detalle de terminaciones interiores de aspecto minimalista que resalta como una cualidad distintiva de ambos vehículos, que salen al mercado con precios muy competitivos de USD 31.990 para el B10 y de USD 35.500 para el C10.

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