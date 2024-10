Comenzó el Salón del Automóvil de París y Renault fue la protagonista: sus innovaciones y un regreso a la década del ´60

Luca de Meo, CEO del Renault Group, presentando las novedades de Renault en el Salón de París 2024, con el Renault R4 como protagonista

(Enviado Especial) - Con una combinación muy particular entre renovación, revolución y nostalgia, este lunes comenzó el Mondial de l’auto 2024, la exposición internacional más antigua del mundo de las cuatro ruedas, popularmente conocida como el Salón de París.

Tal como había ocurrido en 2022, la última edición por su condición de feria bianual, Renault hizo sentir su potencia como “dueño de casa” indiscutido, captando la mayor atención de todos, incluido Emanuel Macrón, el presidente francés, quien llegó pasadas las 14 al stand de la marca francesa y paralizó completamente la actividad.

Pero más allá de la presencia con cinco stands divididos en su propia marca, Renault, Alpine, Dacia, Mobilize y Renault Pro+, la división de vehículos profesionales, el Renault Group volvió a concentrar todas las miradas por la esperada presentación del Renault R4, la reinterpretación moderna del famoso auto que se fabricó en la década del ´60, y que con la excusa de la movilidad eléctrica, ha seguido el camino del Renault R5 para volver al mercado.

La estrella del Salón de París 2024, el Renault R4 100% eléctrico. Una excelente reinterpretación del auto original de los años 60 que podría llegar a Argentina en el futuro

Con este nuevo R4, Renault ha conseguido un diseño inconfundible respecto al del auto original, y aunque sus dimensiones son considerablemente mayores, desde el rodado hasta la distancia entre ejes, la versatilidad y el estilo parecen haber viajado en el túnel del tiempo para transportar a los observadores 60 años atrás.

Tecnológicamente, el R4 eléctrico se presentó en dos versiones de potencia y autonomía. Una inicial con 120 CV usando una batería de 40 kWh y un rendimiento de 300 kilómetros, y una más elevada que alcanza los 150 CV de potencia gracias a una batería de litio de 52 kWh y una autonomía de 400 kilómetros. En ambos casos, se replica la configuración del Renault 5, que había sido presentado en el Salón de París 2022 y que acaba de salir a la venta con sus versiones definitivas de calle apenas unos días antes del inicio de esta edición.

Pero la inauguración oficial a cargo de Luca de Meo, CEO de Renault Group, tuvo otro punto de interés muy fuerte esta mañana en París, con la presentación de un concept car completamente disruptivo e innovador para la marca, el Renault Embleme.

Renault Embleme, el concept que propone combinar propulsión eléctrica con hidrógeno a través del sistema de pila de combustible como extensión de autonomía hasta los 1.000 km

Se trata de una silueta de berlina de cuatro puertas con un diseño que recorre otro camino diferente a los actuales de la marca, y que obedece a una decisión de diferenciar los modelos de acuerdo a la tecnología de propulsión que tengan. Así, tras los pasos del Mégane E-Tech que ya se conoce en Argentina, se alinean los otros Renault 100% eléctricos como el Scenic, el R5 y el R4, en los que hay una estética que se puede apreciar en común entre ellos a pesar de la personalidad propia de cada uno.

Con otro tipo de diseño están los híbridos, tecnología en la cual Renault no hace mayor hincapié al momento de diferenciar si se trata de un híbrido autorecargable (HEV), un microhíbrido (Mild-Hybrid) o un híbrido enchufable (PHEV). “Para nosotros son híbridos y eso es lo que queremos comunicar. Si hay diferencias, son parte de esa tecnología”, dicen desde la marca francesa, acaso como una salida elegante para no develar qué clase de hibridación tendrán los próximos modelos que llegarán a la Argentina, primero con el Arkana y después con la versión híbrida de la pick-up de media tonelada que se fabricará en Córdoba y que, por el momento, se conoce como Niágara Concept. Entre los híbridos, Renault está mostrando en París dos modelos, el Symbioz, un SUV-C, y el novedoso Rafale, el SUV-D que se lanzó este año y que es híbrido enchufable 4x4.

El Renault Rafale es un SUV-D que tiene propulsión híbrida enchufable y tracción integral

Pero el concept Embleme va por otro lado en sus formas, y eso se debe a que su tecnología combina propulsión eléctrica con propulsión de pila de combustible de hidrógeno, el conocido como Fuell Cell, en el que se convierte hidrógeno gaseoso en electricidad para alimentar los motores eléctricos que mueven las ruedas. Con el Embleme, Renault dice que se puede extender la autonomía eléctrica de 600 a 1.000 km, con sólo una carga de unos pocos minutos de hidrógeno, que permite evitar uno de los grandes problemas que la movilidad eléctrica todavía tiene, y que es el tiempo de recarga de las baterías.

También, en el centro del stand de Renault se exhibió el concept car que relanzará al popular Twingo, un auto eléctrico del segmento A, que llegará a las calles europeas recién en 2026 y del que aún no hay mayores detalles técnicos, sino una puesta en escena puramente estética.

Dentro del Renault Group, en los otros stands de la marca se presentaron varios modelos interesantes. En Dacia se destacó el nuevo Bigster, un SUV-C, que podría alojar tres filas de asientos pero decidieron dejarla en dos, y que se presenta como una excelente opción de la marca rumana con opciones de motorización térmica o híbrida. También se mostró el nuevo e imponente diseño de Duster, del que todavía no hay noticias respecto a si llegará o no al mercado argentino, pero probablemente no ocurra debido al nuevo lineup de modelos que se lanzarán hasta 2027 en la región bajo el paraguas de la “Renovación” de la marca, y el Spring, un renovado diseño del conocido Kwid E-Tech que se vende desde este año en el país.

El Renault R5 eléctrico se lanzó oficialmente en Francia en los días previos al Salón de París, donde se exhibieron varias versiones con una paleta de colores muy personales del modelo

En Alpine, la marca deportiva de Renault Group, volvió a mostrarse el concept de competición llamado Alpenglow, propulsado íntergramente por hidrógeno inyectado en el motor de combustión interna, el Alpine R5 como la versión deportiva del R5 eléctrico presentado del otro lado del pasillo dentro del mismo Pabellón 6 del Salón de París, y un concept llamado Alpine a390_β, un crossover que la marca decidió denominar como el primer Fastback deportivo, y que tendrá propulsión 100% eléctrica en su versión definitiva que verá las calles en 2025.

Mobilize volvió a mostrar su colección de autos urbanos para una o dos personas, tanto en versión de automóvil de pasajeros llamada Duo, como en la de un ocupante y un espacio reservado para cargas menores como el reparto a domicilio de productos y mercaderías de poco volumen, que lleva la denominación de Bento. Estos autos, naturalmente, son 100% eléctricos, y en su génesis está incluida la posibilidad de tener baterías intercambiables, un proyecto que Renault todavía mantiene en estudio para decidir si se implementará en el futuro.

Por último, la división de vehículos comerciales denominada Renault Pro+, mostró toda la línea de Master en sus configuraciones térmicas, eléctricas y de pila de combustible de hidrógeno, pero delante de todos los modelos exhibidos pusieron el Renault Estafette Concept, un diseño 100% eléctrico para reparto de última milla que atrajo la atención de los visitantes por sobre el resto de los vehículos del stand.