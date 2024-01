Furgones: cuáles son y cuánto cuestan estos vehículos para trabajar

Los furgones no pagan impuesto interno y tienen un IVA del 10,5% por ser vehículos afectados al trabajo

Así como ocurre con las camionetas, los furgones no pagan impuesto a los autos de lujo en el mercado argentino, ya que se consideran vehículos destinados al trabajo y no para recreación como los sedanes, hatchback y los SUV en todos sus segmentos. Por esta misma razón, tampoco pagan el 21% de IVA sino el 10,5% al igual que ocurre con las pick-ups medianas y compactas. Pero no hay que confundirse. Los furgones para transporte de personas o de pasajeros, según el tamaño, no se consideran dentro de esta categoría, y tributan como un SUV.

Los furgones están también divididos entre chicos, medianos y grandes. Todo empieza con los pequeños vehículos de reparto liviano como son los Renault Kangoo, Peugeot Partner, Citroën Berlingo y Fiat Fiorino. Salvo por esta última opción de la marca italiana, los primeros tres se fabrican en Argentina y tienen dos opciones de motorización, diésel y nafta. En cambio el Fiorino que viene de Brasil únicamente viene propulsado por un motor naftero de 1.4 litros de 85 CV de potencia.

Los furgones chicos se utilizan para mover cargas livianas y poco voluminosas como el correo de las plataformas de compra en línea

Los tres primeros, sin embargo, se repartieron la mayoría de las ventas de 2023 en este segmento. Renault Kangoo patentó 18.072 unidades con un crecimiento del 27% respecto al 2022. Sus versiones son cinco, y van desde la Express Confort 1.6 con un precio de $22.434.000 a la 1.5 dCi con un precio de $26.496.700. Entre Peugeot Partner y Citroën Berlingo no hay diferencias técnicas ni de versiones y costos, sólo cambian los logos identificactorios de las marcas para el mismo producto. Las versiones nafta 1.6 litros tienen un precio de $18.500.000 y las diésel 1.6 HDI llegan a los 19.959.000 de pesos. La Fiorino tiene una versión única en el mercado con un precio de 17.089.500 de pesos.

Después viene un segmento intermedio de furgones medianos, donde el mercado se abre completamente con muchos más actores. Están los Peugeot Expert y Citroën Jumpy por un lado, idénticos por ser de la misma procedencia, el Renault Master, Fiat Ducato, Ford Transit, el Iveco Daily y Mercedes-Benz Sprinter en sus versiones más cortas y bajas.

Mercedes-Benz Sprinter es el líder en el mercado argentino debido a su historia y a la variedad de opciones que ofrece

Aquí hay diferencias de volumen de carga por lo que no todos compiten con todos en las mismas condiciones. Mientras los dos modelos que trae Stellantis tienen 6 m3 de capacidad de carga, Sprinter tiene 7,5 m3 al igual que la versión más chica de Iveco, las Master y Ducato alcanzan los 8 m3, y las Ford e Iveco están en los 9 m3, las más grande del segmento mediano. También entrará en este segmento en 2024 el Toyota Hiace, que llegaba hasta el año pasado desde Japón y ahora se ensamblará en Zárate. La versión más corta tiene una capacidad de 6,2 m3.

Los precios de los productos de Peugeot y Citroën están en los $32.200.000, el Fiat tiene un precio de $38.979.000, el Renault está en los $55.000.000, el Iveco está en 69 millones de pesos, y en Ford van desde los $35.000.000 a los $39.000.000. Sprinter tiene sus precios dolarizados, por lo que hay que hacer la conversión, pero el precio sugerido para el furgón más chico es de USD 49.400. Toyota, por su lado, no tiene publicados los precios, probablemente porque empieza la producción local este año y ya no será un vehículo importado con su arancel del 35% correspondiente.

Entonces sí, se llega a los furgones de mayor capacidad, donde se mantienen los mismos protagonistas anteriores aunque con la salida de Renault, que momentáneamente no está importando furgones de techo elevado. Aquí aparecen las versiones L2H2 de Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato e Iveco Daily.

Los furgones más grandes tienen techo elevado y chasis largo, y pueden cargar más de 15m3

Aquí sí, el techo elevado de todas las versiones permite que el volumen de carga sea mayor. La capacidad de carga va en todos los casos por encima de los 10 m3 y hasta los 15,4 m3. Los precios varían según el tamaño y la potencia de las versiones. Peugeot y Citroën están en $41.280.000 para ambos productos, Fiat ofrece la Ducato $42.850.000 y Ford Transit $43.862.000. Aquí se produce un salto grande porque Iveco va desde los 65 a los 85 millones de pesos para su versión más grande, que tiene 18 m3 de capacidad, mientras que Mercedes-Benz ofrece siete versiones que van desde los 59.000 a los 72.000 dólares, este último, siendo el furgón de mayor capacidad de carga del mercado.

Como dato adicional para este mercado, Ford acaba de anunciar recientemente la llegada para 2024 de sus versiones 100% eléctricas, cuyo precio será anunciado al momento del lanzamiento, pero que tendrán todas las variantes que actualmente presentan en motorización diésel. Las versiones de E-Transit tendrán tamaños de los segmentos L2H2 con 9,5 m3 de carga, L2H3 con 10,7 y L3H3 con 12,4 metros cúbicos de capacidad y una autonomía de 370 km con la carga completa de su batería.