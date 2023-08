Cabina transparente, puertas “ala de gaviota” de cristal y luces invisibles: así es el increíble y futurista eléctrico de lujo de Pininfarina

El Pininfarina PURA Vision es una idea de vehículo que mira al futuro desde otro ángulo

Cuando parecía que ya estaba todo inventado y que sólo la tecnología podía marcar nuevos caminos en la industria del automóvil, tenía que ser un especialista el que volviera a sorprender, y entre ellos, nada menos que Pininfarina, el que lo llevara adelante.

Como suele suceder en estos casos, el diseño se expresa a través de un concept car llamado PURA Vision, que fue develado a través de imágenes esta semana, pero que tendrá su estreno físico a partir del 17 de agosto en el tradicional festival Monterrey Car Week.

El vehículo representa el que para Pininfarina es el segmento del futuro, los SUV de lujo de grandes dimensiones y propulsados por motores eléctricos, lo que les permite reclamar como propio un nuevo tipo de automóvil al que llaman e-LUV, que sería algo así como electric Luxury Utility Vehicle.

Línea de cintura muy elevada, cabina casi completamente de cristal y un gran despeje del suelo

Es un juego semántico en el que cayó también Ferrari en su momento cuando anunciaron que construirían el Purosange, al que preferían llamar un FUV y no un SUV, y donde la letra F sólo representaba a la marca italiana. Casualmente, ambos fueron al mismo nicho, y algunas vistas del PURA Vision se ven ideas bastante parecidas, como la de una cintura muy elevada, que sumerge a los ocupantes dentro del habitáculo, como si estuvieran en el cockpit de un auto de carreras.

Pero fuera de esa similitud conceptual, el PURA Vision reinterpreta el concepto absolutamente con dos cualidades específicas muy notorias: el habitáculo es una burbuja casi completamente acristalada y no tiene luces delanteras, o al menos no son visibles tal como las conocemos.

Las butacas parece suspendidas en el aire. El tapizado está compuesto de lana Nativa y poliéster reciclado, y las partes de aluminio fueron hechas con restos de material de las llantas

La cabina tiene cuatro plazas a las que se accede de un modo muy curioso, porque esa burbuja cumple también la función de estar compuesta de cinco piezas de las cuales solo un nervio central en el centro del techo no es transparente, sino el punto de sujeción de las dos grandes paneles de cristal que se elevan estilo “ala de gaviota”, una de cada lado. Pero esas puertas no son todo, porque la parte inferior de las mismas no se levantan, sino que se abren de manera convencional, adoptando el sistema conocido como puertas con apertura suicida (así se las conoce técnicamente), que divide la delantera de la trasera y que no tiene parante (Pilar B) en el medio.

Suena extraño, pero también podría decirse que es exótico tener un sistema de tres piezas que se mueven para permitir ingresar o salir del auto en lugar de sólo una por pasajero. Por supuesto, todo este sistema es eléctrico y con sólo pulsar un botón el movimiento comienza automáticamente, haciendo que sea muy cómodo para los usuarios, que además no tienen que ni bajar ni subir de su altura de pie, porque el PURA Vision está muy despegado del suelo con sus enormes ruedas de 23 pulgadas.

Ruedas de 23 pulgadas y una altura que se combina con el sistema de puertas para hacer más simple el acceso al habitáculo

El interior está creado con materiales sustentables completamente, incorporando en la consola central, el revestimiento del pequeño techo y la parte superior de los respaldos un nuevo tejido compuesto por un 30 % de lana Nativa y un 70 % de poliéster reciclado. El resto de la cabina se ha envuelto en cuero de semianilina, aluminio anodizado y fibra de carbono sin terminación alguna. Las partes de aluminio se han fabricado con residuos de material utilizado en la fabricación de las llantas, y esta es una de las cualidades sobre las que hace hincapié Automobili Pininfarina.

“De acuerdo con nuestra filosofía de diseño, PURA Vision utiliza la menor cantidad posible de materiales y de la más alta calidad, de la manera más eficiente posible, para crear un acabado altamente personalizado, atemporal y sostenible”, dijo Sara Campagnolo, Directora de Diseño de Colores y Materiales, al presentar el vehículo.

El concepto es claramente disruptivo, pero con una elegancia notable en cada parte de su carrocería de 5,22 metros de largo y 2,15 de ancho

Como dato de color, la sofisticación llega al punto de tener un pequeño refrigerador en las plazas traseras, donde se pueden colocar dos botellas para hacer más confortable la vida a bordo.

El otro punto llamativo viene del lado de la iluminación exterior. Visto de frente con las luces apagadas, no hay ningún rastro de ellas, sin embargo, esto se debe a que Pininfarina adoptó una tecnología basada en nanofibras, que permiten tener un sistema de luces compuesto de delgadas líneas de 0,04 pulgadas de espesor, que fueron colocadas en el alojamiento normal de los faros u ópticas, pero que en el PURA Vision es una entrada de aire para refrigeración. Al encender el motor, una fina línea se enciende como luz diurna, y al requerir más iluminación, un panel de esas nanofibras surge desde el interior de esa apertura en la trompa, generando el haz de luz.

El sofisticado sistema de luces creado a partir de nanofibras permite que no se vean los clásicos grupos ópticos

Mecánicamente no se han develado especificaciones salvo que tendrá una propulsión 100% eléctrica, que posiblemente esté vinculada al primer vehículo de esta nueva empresa que se ha creado dentro del mundo Pininfarina, y que, a diferencia de lo hecho históricamente, se encargará de fabricar autos de su propia marca como el Batista Pininfarina estrenados dos años atrás. Justamente el tren motriz de ese auto, un poderoso motor de flujo axial de 1.900 CV de potencia, sería el apropiado para el nuevo e-LUV.

