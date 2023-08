El Cronos volvió a la cima: cuáles fueron los autos 0km más vendidos en julio

El auto más vendido en los últimos dos años, regresó al primer puesto tras sólo un mes "de vacaciones"

Luego de los resultados de junio, en los que había quedado en segundo lugar por primera vez en más de dos años, el Fiat Cronos ha regresado a su posición habitual, la del del auto más vendido en Argentina, de acuerdo a las cifras que mensualmente publica la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En esa particular disputa interna que el vehículo fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, con otro producto de Stellantis, el Peugeot 208, también argentino y producido en Palomar, provincia de Buenos Aires, haber descendido provisionalmente al segundo lugar en junio parece haber sido sólo debido a una estrategia global de exportar más unidades a Brasil y facturar menos Cronos para consumo interno en el mes de mayo. Las pick-up siguen detrás de ambos automóviles con la Toyota Hilux segunda y la Volkswagen Amarok tercera separadas por sólo 400 unidades de diferencia, y se nota un repunte de los números de la Ford Ranger, que gracias a la llegada de su nueva generación, sube del séptimo al sexto lugar con un 5,1% del mercado.

En el desglose por marcas, Toyota sigue siendo el amplio dominador de las ventas de 0 kilómetro, alcanzando en julio las 9.430 unidades entre su amplia oferta de modelos, pero la novedad del mes está en el segundo lugar, donde ahora está Volkswagen, que en junio había ocupado el cuarto lugar, con 5.361 vehículos registrados, y siendo la única de los competidores que cambian entre el segundo y el quinto puesto en superar las 5.000 unidades. Renault sigue siendo tercero, Fiat cuarto, y Peugeot, que había ocupado el segundo puesto un mes atrás, está ahora quinto, aunque con cifras tan cercanas que quedan evidenciadas con sus 4.508 vehículos.

Toyota sigue siendo cómodo líder entre las marcas, con una dura pelea por el segundo lugar entre otros cuatro fabricantes

Los números generales del mercado local indican que el número de vehículos patentados durante julio de 2023 ascendió a 43.641 unidades, lo que representa una suba interanual del 12,1% ya que en julio de 2022 se habían registrado 38.938 vehículos. En el análisis mensual dentro del año 2023, la suba es del 8,8% respecto a junio, cuando hubo 40.118 patentamientos.

Julio no fue un mes sencillo para la industria, particularmente por los movimientos de la economía nacional. Así lo indica Sebastián Beato, Presidente de ACARA, al decir que “en julio tuvimos semanas intensas, con sobresaltos cambiarios, pero la demanda no se vio afectada. Todo lo que volcamos a la oferta es absorbido por el mercado ya que seguimos siendo uno de los destinos más atractivos para quienes buscan preservar el valor de su dinero con la posibilidad de también disfrutarlo. Más allá de cualquier fluctuación cambiaría, en nuestros locales ofrecemos todo lo disponible porque nuestro negocio es vender y es lo que tratamos de hacer a quienes nos visitan, inclusive ofreciéndoles lo disponible por sobre lo buscado porque la gente sabe que hay oportunidades para aprovechar si se adaptan. No nos vamos a apartar de esa línea en lo que resta del año y estoy convencido que esta tendencia se mantendrá y estaremos completando el 2023 con un crecimiento superior a los dos dígitos”.

El Fiat Cronos volvió a la cima, con el Peugeot 208 segundo. Seis de los siete autos más vendidos son todos de fabricación nacional

En los siete meses acumulados del año se patentaron 279.450 unidades, esto es un 12,3% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 248.901 vehículos. Pero el dato más interesante es que se continúa con la tendencia del mercado a consumir más productos de fabricación nacional, un camino iniciado exactamente dos años atrás, a mediados de 2021, cuando por primera vez en cuatro años, se dio vuelta el porcentaje de vehículos importados respecto a los nacionales para el mercado local, poniendo la fabricación argentina por encima, básicamente, de la brasileña en la conformación del portafolios de cada marca. Hoy, el 64,9% de los vehículos son de origen nacional y el 28,2% de Brasil, cuando un año atrás, el 57,2% eran autos argentinos y el 33,9% eran brasileños.

“Me parece importante destacar el esfuerzo de toda la cadena de valor, con una producción de parte de las fábricas que está acompañando la oferta creciente de los modelos nacionales, que hoy superan el 64% del mercado, y eso explica en gran parte el crecimiento. También es posible aprovechar la financiación hoy disponible, a través de las líneas CreAr, impulsada por la Secretaria de Industria y líneas de crédito de las propias fábricas, ambas con tasas bonificadas y conveniente. Por eso es importante que quede claro que estamos ante un muy buen momento para adquirir un vehículo”, dijo su parte Ricardo Salomé, Secretario General de ACARA.

En Julio de 2021 se dio vuelta la ecuación y se comenzaron a vender más autos fabricados en Argentina que provenientes del exterior (Fuente Siomaa)

El segundo aumento en las listas de precios de julio, que se produjo en la última semana del mes debido al nuevo Paquete Fiscal del Ministerio de Economía, y que incluye un impuesto del 7% a los bienes importados, ha generado una suba de entre un 10% y un 15% en las listas de precio. A ese aumento habrá que sumarle el de la actualización mensual por inflación que llegará en esta primera semana de agosto a los concesionarios. Así, probablemente, este mes sea un período de tiempo en el que la industria nacional vea como crece aún más la venta de sus unidades frente a las que provienen de los mercados regionales y extra zona.

