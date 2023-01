Cinco consejos para cargar adecuadamente el equipaje en el auto rumbo a las vacaciones

Al momento de cargar el equipaje, es importante distribuir bien los pesos y dejar las cosas más importantes a mano, pero bien aseguradas

Salir a la ruta con la familia o amigos para pasar varios días de descanso en algún destino alejado, implica llevar una buena cantidad de equipaje en el vehículo con el que saldrán a la ruta. Y muchas personas desconocen que cualquier vehículo, no solamente las pickups, tienen un límite de peso que pueden soportar, luego del cual, pueden aparecer distinto tipo de problemas, que incluyen el control del auto y por lo tanto la seguridad del viaje para los pasajeros y los terceros.

Si un vehículo se carga en exceso, las suspensiones harán tope, es decir que no amortiguarán las ondulaciones eventuales, pero por sobre todas las cosas, tenderán a bajar la carrocería sobre las ruedas posteriores porque el peso estará sobre ese eje, lo cual generará un alivianamiento de la dirección, incluso a pesar del tener sobre sí el peso del motor.

El exceso de equipaje puede cambiar el comportamiento del auto en una ruta. Foto: Silvia Marks/dpa

Si se mira un auto de perfil, ubica cuatro o cinco personas en el interior y coloca el peso en la parte trasera destinada al equipaje, se podrá comprobar que el peso del motor está situado sobre el eje delantero, pero el peso de la parte posterior se sitúa sobre y por detrás del eje trasero. Esto es lo que inclina el automóvil de su eje horizontal generando menor precisión en la dirección y por lo tanto, un potencial peligro para quien cree tener el control del volante.

Sobre este tema, Fabián Pons, Presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), tiene algunas consideraciones para hacer: “El peso máximo que puede llevar un vehículo está especificado en el manual de cada auto, pero más allá de esto, que es muy importante porque tiene directa relación con la seguridad de un auto que sale a la ruta, mucha gente desconoce que es fundamental saber la capacidad de arrastre de un vehículo, especialmente de las pickups, porque eso lo que determina cuánto peso pueda contener al momento de frenar y no tanto de tirar a través de la potencia de motor,” responde el experto a Infobae.

Es justamente al momento de frenar cuando el exceso de carga o la mala distribución del peso, puede causar una pérdida del control del vehículo y por lo tanto un accidente. Llevar un tráiler a remolque, tanto sea uno pequeño para equipaje o uno más grande para una moto de agua, un cuatriciclo o una pequeña o mediana embarcación, tiene sus complejidades a nivel técnico y a nivel legal.

Los trailers deben estar registrados y ser acordes al peso que puede arrastrar un automóvil

“Los trailers, a partir del 1 de agosto del 2022, tienen que estar inscriptos en el Registro Nacional de la propiedad automotor, que les otorgará una patente que en la parte superior tiene una banda roja que dice tráiler, y se corresponde con la matrícula del automóvil que lo arrastra, aunque por una modificación de último momento, se puede utilizar en otros vehículos también. Hay una categoría de tráiler. La categoría O1 es hasta 750 kg de peso incluyendo el peso del propio tráiler y el de su carga. Ese tráiler requiere una licencia de conductor de categoría B2. En cambio el tráiler que lleva más peso como un vehículo, es de categoría O2 y requiere un carnet profesional, la licencia E1, porque es para un vehículo de carga articulado”, comenta Pons.

Con estas ideas claras referidas a la física de un cuerpo en movimiento como es un automóvil, hay otras cosas que se pueden hacer para organizar mejor y de modo más seguro todo aquello que se lleva en un auto para un viaje extenso en una ruta.

En los sedanes, la carga está limitada por la menor capacidad de un baúl y por los soportes de la tapa que ocupan lugar en el interior

#1 Distribución del peso

Si el auto tiene baúl independiente, la capacidad es menor, por lo tanto no es tan difícil colocar el equipaje. El mayor peso debe ir en el fondo y si es posible en el centro del compartimento para el caso de un bulto más pesado que el resto. Si hay más de uno, deben estar equilibrados los pesos y no recargar más un lateral que el otro. Un punto que muchas personas no contemplan es que los soportes de la tapa del baúl, que son curvos y por lo tanto se introducen en el interior al cerrarlo, ocupando un espacio bastante grande. Más allá de la limpieza que tengan y que pueda ensuciar aquello con lo que entren en contacto, es recomendable colocar cosas blandas en ese espacio sobre el que se moverán o idealmente, dejarlo despejado.

El problema de la distribución de pesos es mayor con los SUV o autos familiares y rurales, porque allí hay más espacio para colocar equipaje. El concepto del mayor peso abajo y distribuido uniformemente es el mismo, pero en ese caso entran en juego otros elementos como cañas y cajas de pesca, sombrillas, sillas de playa, pelotas para hacer distintos deportes o tablas de barrenar olas para el mar.

Algunos de estos elementos son livianos y lógicamente se los colocará arriba por esa razón, pero es muy importante que no excedan la línea horizontal de visibilidad hacia atrás del conductor por el espejo retrovisor interior y que estén amarrados correctamente, ya que en caso de una frenada brusca o incluso una colisión, si esos elementos están sueltos, pueden invadir el habitáculo y lesionar a los ocupantes.

Tapar completamente la visibilidad hacia atrás es muy peligroso, porque el del interior es el espejo más importante para el conductor

#2 Visibilidad trasera

Los tres espejos que tiene un auto son necesarios para una correcta visibilidad hacia atrás. Ninguno es menos importante, porque cubren todos los ángulos posibles que necesita ver el conductor. Tapar el espejo central con equipaje con la cabeza de uno de los ocupantes del asiento trasero es reducir sustancialmente el campo visual de quién está al volante.

Los espejos laterales deben estar orientados lo más abiertos que sea posible, es decir, dejando que en su lateral interno se vea mínimamente la carrocería del propio vehículo, de modo de poder apreciar mayor ángulo lateral tanto a la derecha como a la izquierda. Pero además de ensuciarse, muchos espejos laterales tienen aumento o una zona curva convexa para ampliar su radio de visión, lo que muchas veces confunde al conductor. Por esa razón, tener despejado el espejo central permite tener mayor certeza de la distancia a la que se encuentra el auto que viene detrás.

Los objetos para entretenimiento deben llevarse en el habitáculo y colocarse a mano para que no se desabrochen los cinturones intentando alcanzarlos (Getty Images)

#3 Entretenimiento a mano

Si el viaje es con chicos, mantenerlos ocupados es un buen plan para que no se pongan fastidiosos con el horario de llegada. Para eso es muy importante que antes de salir a la ruta, se intente organizar de manera cómoda el acceso que tengan a los elementos con los que se mantendrán entretenidos, que puede ser un teléfono o una tableta, un cuaderno y lápices o marcadores, o pequeños juegos manuales que sean de su interés como pueden ser las naipes o similares.

Si en pleno viaje tienen que desabrocharse el cinturón para buscar a sus espaldas cualquiera de esas cosas, además de exponerse al peligro de un golpe ante una maniobra imprevista, posiblemente generen una distracción en el conductor también. Lo más aconsejable es colocar en los bolsillos de la espalda de los asientos delanteros y en las bandejas de las puertas, todo aquello que necesiten durante el tiempo que estén en marcha.

#4 Comida a bordo

En caso de realizar largas distancias, no solamente los chicos sino todos los ocupantes del auto tendrán hambre o ganas de comer algo, muchas veces como entretenimiento o simplemente deseo o aburrimiento. Sin intentar decir qué cosas comer o no, la dieta es privativa de cada uno, lo que se debe intentar es que sea práctico para manipular de modo de alterar lo menos posible el ambiente interior del vehículo.

Idealmente, tanto alimentos como bebidas, deberían ser de fácil acceso e ingestión. Las bebidas en vasos abiertos son muy proclives a derramarse por el movimiento mismo del camino, de modo que los vasos con tapa y boquilla siempre permitirán mayor seguridad. En cualquier caso, si la comida y bebida están en la parte trasera al comenzar el viaje, es recomendable detenerse para llevarlas hacia adelante, pero si es posible tenerlas en el habitáculo, la tarea de prepararlas no debe interferir con el conductor. Un susto a bordo o un golpe imprevisto en su cabeza o brazo para pasar alimentos a las plazas traseras puede generar una maniobra de riesgo.

ARCHIVO - Al salir de viaje en automóvil se gana espacio para el equipaje y comodidad en la cabina si se cuenta con un cofre de techo. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

#5 Carga fuera del auto

Siempre que no haya lugar suficiente para todo lo que se quiere llevar a las vacaciones, la opción es el exterior del auto. Para eso hay que saber algo de física y algo de legislación. Si el equipaje que se pretende llevar va a ir colocado en el techo, es muy importante entender que todo aquello que modifique la forma del auto, generará un perjuicio en varios aspectos.

Un auto más voluminoso consumirá más combustible, y si en la ruta hay viento lateral, como suele pasar en viajes a la Patagonia por ejemplo, además de gastar más, el auto se moverá considerablemente más de lo normal. Pero algo muy importante que se debe considerar es que cuando hay viento lateral, cada vez que se cruce o se supere con un camión o un ómnibus de gran porte, habrá que afirmar fuertemente el volante en una posición.

El viento lateral afecta la estabilidad del auto, y cuando se cruza un vehículo de gran porte o se lo supera, hay que estar muy atento al volante

Hay dos momentos complicados en esta situación: el momento en que se entra en la misma línea del vehículo mayor volumen y el momento en que ya no está al costado. En el primero, repentinamente habrá una especie de paredón que detenga el viento y el auto naturalmente tenderá a ir hacia esa dirección porque es hacia donde se viene haciendo fuerza con el volante. En el segundo, al desaparecer esa contención, el viento regresará con la misma intensidad anterior, haciendo que el auto vaya hacia el lado opuesto. Si esto ocurre normalmente, con un bulto sobre el techo es mucho peor.

La carga en el techo debe estar bien sujetada y si es posible colocada dentro de una valija aerodinámica como las que se venden especialmente para esa utilidad. Si es posible evitarlo, será un viaje más seguro, y si es la única solución, en el techo debe ir el equipaje más liviano, porque poner mucho peso arriba, sube el centro de gravedad del auto y por lo tanto lo hace mucho más inestable todavía. Hay que pensar que los ingenieros que diseñan los automóviles, lo hacen para que funcionen de acuerdo al peso y forma original y no a unos alterados.

La legislación argentina prohibe transportar elementos que sobresalgan de los límites del auto hacia adelante, atrás o los costados. Las bicicletas deben ir en el techo y no en la parte trasera. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Por último, si se quieren llevar bicicletas o una canoa o kayak, estas deben ir en el techo y no en la parte trasera del auto. Según la Ley Nacional de Tránsito, en su artículo 48, ningún elemento que se transporte puede exceder los límites de la carrocería, lo que significa que no puede llevarse nada que sobresalga del paragolpes trasero. Hacerlo es una infracción que se multa económicamente.

