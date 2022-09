Autos que levitan: ¿un camino posible para la movilidad sustentable?

Un automóvil despegado del piso a 35 mm en una ruta de China. ¿El primer paso a la levitación de los vehículos para una movilidad sustentable?

La más conocida de las fuerzas que debe hacer un vehículo para avanzar es la resistencia del aire. Por esa razón existe el desarrollo de la aerodinámica tanto en un auto de carreras como en un camión o un tren. La tarea es estudiar el modo de lograr que por su forma, un cuerpo pueda penetrar en esa barrera invisible que es el aire, y avanzar con el menor esfuerzo posible. Ese esfuerzo es el que genera consumo de energía, que puede ser combustible, electricidad, hidrógeno o lo que alimente el vehículo en cada caso.

Pero hay otro consumo de energía que es tan importante como el que genera ir contra el viento, y es el de la fricción contra el piso. Las ruedas y especialmente los neumáticos son la única parte de un automóvil que toca el suelo, pero hay otras fricciones como la de la transmisión, desde la caja de velocidades hasta los semiejes, que también intervienen en la eficiencia de la potencia disponible.

El mundo está constantemente buscando el modo de reducir el consumo de energía, al menos hasta que esta sea completamente “verde” e infinita y ya no cause contaminación como ocurre con la electricidad, que genera polución al ser generada, o el combustible de origen fósil que produce lo mismo al ser usado. Hasta que la energía no contaminante sea una realidad la cantidad de caminos que se están recorriendo es asombrosa y en algunos casos sorprendente.

En julio de 2021 la empresa estatal china CRRC presentó el MagLev, un tren que no apoya en el riel sino que va suspendido por magnetismo

Si la aerodinámica ya ha llegado a un punto en el que no queda mucho más por avanzar, la reducción de las fricciones parece todavía estar “en pañales”. Y el modo de eliminar la fricción es la levitación, no hay otra manera de lograrla. Ya sea a través del magnetismo o de la superconductividad a extremas bajas temperaturas, es un campo que se explora hace décadas y que parece estar llegando a algunas conclusiones y aplicaciones muy esperanzadoras.

En 2021, la empresa estatal china CRRC mostró por primera vez su tren MagLev (abreviación de Levitación Magnética), que funciona gracias a este fenómeno, y que podría permitirle circular a 600 km/h gracias a la mínima resistencia aerodinámica de su forma y al hecho de ir suspendido pero abrazado a un riel magnético especial. Esto representa un aumento de prácticamente el 100% de la velocidad de los trenes de alta velocidad actuales que tienen en China la más extensa red de vías del mundo con 38.000 km.

El plan prevé la construcción de un primer tramo de vías de 2 kilómetros para ensayos antes de fin de año, la construcción del primer recorrido completo de unos 15 kilómetros para comenzar a funcionar en 2025.

Así funciona el MagLev, y con el mismo concepto se comenzó la experimentación con un automóvil

Pero la gran novedad ha llegado hace pocos días, proveniente de la Universidad Southwest Jiaotong en Chengdu, donde un grupo de investigadores, logró completar una primera prueba de un sistema similar al del MagLev aplicado a un automóvil equipado con electroimanes permanentes, y consiguieron que el vehículo, de 2,8 toneladas, levite durante un breve tramo de una autopista acondicionada para tal fin, a 35 mm del asfalto.

Para realizar el ensayo, el asfalto fue acondicionado con la instalación de rieles conductores en una sección de la autopista Gaochun-Xuancheng en la provincia de Jiangsu. El lapso de tiempo fue breve porque los rieles eran cortos, pero para probar el efecto cumplieron el objetivo. Al automóvil se lo dotó de unos patines en la parte delantera y trasera, que pudieran servir como eventuales apoyos para el momento del “despegue” y del “aterrizaje”, pero terminaron cumpliendo otra función, que fue la de amortiguar un cabeceo que se presentó cuando las 4 ruedas dejaron de tener contacto con el suelo.

El carril electromagnético aplicado sobre el piso y una baterías similar a bordo del auto, consiguieron que levite, aunque el movimiento no fue estable y debieron colocar "patines" para amortiguar las oscilaciones

Una vez que los ensayos se profundicen y se empiecen a mejorar estas oscilaciones y la estabilidad de la levitación, será tiempo de pensar en qué circunstancias podría existir un sistema de estas características. Inicialmente se podría montar en un carril exclusivo para autopistas, de modo que los vehículos viajen largas distancias de velocidad constante sin emisiones contaminantes y consumo. Después, pensar el modo en que se pueda administrar esa fuerza magnética para poder frenar o doblar, y así permitir que la imagen futurista de una ciudad con autos que “flotan” se pueda hacer realidad.

