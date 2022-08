El grave error de conducir con niebla y circular con las balizas encendidas

Conducir con niebla es una de las grandes causas de accidentes severos de tránsito. Saber hacerlo con precaución es la clave para mitigar esos efectos

Una cosa es manejar bien, y otra muy distinta es conducir correctamente . Se suelen usar como sinónimos pero no lo son cuando se aplican a un automóvil. De hecho, la diferencia entre una cosa de otra es mucho más que semántica. Es conceptual.

Quien maneja bien es aquel que utiliza correctamente el volante y los pedales, con destreza, habilidad y precisión. Quien conduce bien, en cambio es aquel que, además, conoce las reglas de tránsito y contempla el entorno mientras va al volante.

Conducir bien es pensar en los otros conductores u ocupantes de la vía pública. En que nos vean, en no causarles un contratiempo con nuestra forma de manejar, contribuir a un mejor desenvolvimiento del tránsito. Poner un ejemplo muchas veces ayuda a entender mejor una idea. Un caso que aplica a la perfección ocurre en las calles de las grandes ciudades argentinas en épocas de verano, cuando el sol y el calor impactan fuertemente y es común encontrar automovilistas que, viendo que el siguiente semáforo está en rojo, detienen sus vehículos en la sombra de algún edificio antes de llegar a la esquina, para evitar quedar parados dos minutos en un lugar donde el calor se sufra más.

Quizás muchos no lo vean, pero esa conducta expone a otros automovilistas a quedar parados en la bocacalle posterior, sencillamente porque empezaron a cruzar viendo el caudal de autos que los precedía, pero repentinamente se ven obligados a detenerse antes de tiempo. Como ese, hay muchos otros casos, que muestran una falta de atención al entorno, a los otros automovilistas que comparten la vía pública.

Las luces de niebla son exclusivamente para esa condición de visibilidad y deben ser usadas como modo de señalización. Nunca se debe circular con balizas

Manejar con reducción de visibilidad por causa de la niebla es una situación fuertemente desaconsejada. Lo ideal en esos casos es tratar de no hacerlo, pero no siempre esto es posible por distintas razones.

Por eso es fundamental conservar la velocidad en valores bajos como primera medida, mantener la distancia recomendada con los autos que están delante es una segunda prevención de situaciones de riesgo y señalizar correctamente la presencia en el camino es la tercera cosa que hay que saber hacer. Y este es un tema muy preocupante, porque muchas personas creen, equivocadamente, que lo correcto es transitar con las balizas encendidas, cuando eso es exactamente lo que nunca hay que hacer.

Justamente, para conocer el nivel de conocimiento que los conductores argentinos tienen sobre este tema, el Observatorio de CECAITRA, la Cámara de empresas productoras de software vial, realizó un sondeo en hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos. Y el resultado fue alarmante.

Ante la pregunta respecto a si “considera correcto colocar las balizas para conducir con niebla”, un 49,9% de los conductores contestó que sí, que es correcto, esto representa casi la mitad de los encuestados. Un 2,8% dijo que es igual usarlas o no, y el 42,9% señaló que su uso es incorrecto. El resto no eligió ninguna opción. Separados por edad, el 58,4% de los mayores de 65 años contestó de manera errónea que el uso de balizas es correcto, y el porcentaje disminuyó al 45,2% en los adultos de 50 a 64 años.

Las indicaciones en el asfalto con una "V" invertida permite medir la visibilidad

Lo que demuestra el estudio es que existe una falla en los exámenes teóricos para extender una licencia de conducir. Que los mayores de 65 años crean que corresponden las balizas y no las luces antiniebla puede explicarse por el hecho de haber aprendido a conducir en épocas en las que las luces suplementarias no existían en los autos como equipo de serie. Pero que no se actualicen los exámenes de acuerdo a la evolución técnica de los automóviles, habla de un problema que debe enfrentarse desde los organismos de control.

Para Facundo Jaime, vocero de CECAITRA, “que la mitad de los conductores no sepa cómo debe comunicar su posición en caso de niebla, es un dato que debe alertarnos. Es muy importante que, frente a cualquier fenómeno meteorológico, se circule como la niebla a una velocidad precautoria. Y más allá del uso obligatorio de las luces bajas, en el caso que el vehículo tenga luces antiniebla, deberán encenderse”.

La Ley Nacional de tránsito en su artículo 47, señala que “las luces intermitentes de emergencias (balizas) deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas”.

La diferencia entre la luz de posición y la de niebla permite que un auto sea detectado mucho más fácilmente

Las balizas no se deben utilizar para circular con niebla, porque si así fuera, los conductores que vienen detrás nunca podrán saber si el auto que las tiene encendidas está detenido o avanzando.

O dicho de otro modo. Si naturalizamos que un auto con balizas está circulando, quién tenga un problema mecánico o de cualquier tipo, y deba detenerse hará lo mismo, es decir, colocará las balizas. En ese escenario, no hay diferencia alguna y probablemente un conductor que se acerca por detrás, podrá creer que el auto está avanzando cuando en realidad no lo está haciendo. De ahí a un accidente potencialmente muy peligroso, hay apenas un par de segundos de distancia.

Aprovechando la encuesta, CECAITRA también consultó respecto a la velocidad para circular con niebla en autopistas. El 61,7% de las personas dijo que deben reducirse obligatoriamente. El 29%, que debe bajarse a 40 ó 60 km/h según si se vean o no las marcas precautorias de niebla en el camino, mientras que el 8,9% afirmó que las velocidades se deben mantener.

El significado de las señalizaciones en las rutas y autopistas respecto a la niebla se marca en el asfalto a través de un “V” invertida. Se suele colocar en lugares con niebla frecuente, y lo que indica es la velocidad máxima a la que se debe circular en caso de reducción de la visibilidad. Cuando se divisen solamente solo las dos “V” siguientes se debería circular a una velocidad de hasta 60 km/h. Pero cuando solo se vea una “V”, la velocidad se debe reducir a 40 km/h.

SEGUIR LEYENDO