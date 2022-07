Capital chino y prestigio sueco para dar vida a una nueva pick-up eléctrica mediana

Una pick-up eléctrica china es toda una sorpresa. En el país asiático apenas el 2% de los vehículos vendidos en 2021 pertenecen a este grupo de vehículos de espacimiento

Hasta el año pasado, la pelea por llegar al mercado con la primera pickup eléctrica del mundo estaba abierta. Los participantes de esa suerte de concurso eran Tesla, el que dio el primer paso tres años atrás con el prototipo de la Cybertruck que todavía espera para aparecer en 2023; Ford con la enorme F-150 Lightning; GM con la Silverado EV, y la novedosa Rivian, la empresa que inicialmente impulsó Jeff Bezos con Amazon.

Ganó esta última, poniendo a la venta la Rivian R1T en septiembre, y aunque después sufrió retrasos con las entregas a causa de los problemas que la industria está padeciendo con la falta de microchips, podría decirse que la batalla tuvo un vencedor, al menos en términos de fecha de producción. De todos modos, esto no parece preocuparle ni a Ford, que ya está disfrutando con la producción de la F-150 Lightning de 2023 completamente vendida, ni a Elon Musk, que sigue agregando accesorios y nuevas funciones a su Cybertruck, ni a GM que decidió poner primero el Hummer EV en producción.

La pick-up Rivian R1T fue finalmente la primera eléctrica en salir a la venta a partir de septiembre de 2021

Mientras tanto, del otro lado del mundo, en China, el Grupo Geely acaba de develar su propio proyecto de pick-up eléctrica a través de una nueva marca de reciente creación , y que se adiciona a las que le pertenecen o tiene bajo su control, como son la homónima, Volvo, Smart, Lynk&CO y Zeekr. La nueva compañía se llama Radar Auto, y su especialidad será la de los vehículos pensados para el ocio y la diversión, y no fabricará automóviles en el futuro. Se limitará a camionetas, SUV e incluso los populares ATV.

Sin embargo, la Radar RD6, como se la ha denominado, no pertenece al segmento de las grandes pick-up como todas las competidoras que se mencionaron anteriormente, sino un escalón por debajo, al menos en dimensiones. Se construirá sobre una plataforma de Geely denominada SEA (Sustainable Experience Architecture), diseñada exclusivamente para autos eléctricos. Esta plataforma es la misma que tiene el nuevo Smart #1 y que también utilizará el próximo Volvo XC20 Recharge, el más pequeño de la marca.

A pesar de ser eléctrica, la Radar RD6 tiene voladizos traseros extensos, algo que llama un poco la atención frente al diseño de sus competidores

En cuanto a las características técnicas, que no se han revelado oficialmente, los especialistas en la industria china aseguran que habrá dos versiones de la Radar RD6, una con un único motor y otra con dos unidades de potencia eléctricas. Se estima que cada motor tendrá unos 200 CV por lo que la versión más equipada doblaría esa potencia y unos 600 kilómetros de autonomía.

A nivel de diseño hay alguna similitud con la VW Amarok, y lo que más sorprende es que el voladizo trasero es bastante extenso, algo que contrasta con las pick-up eléctricas conocidas y con todos los vehículos eléctricos en general. En cambio, aprovechando el menor tamaño de sus motores, debajo de la tapa del capó, hay un segundo baúl cubierto más allá de la voluminosa caja de carga trasera.

Al ser una pick-up de doble cabina, la Radar RD6 tiene una caja igualmente larga comparada con otros vehículos del segmento

Hay un dato adicional que no es menor. En China, solamente el 2% del volumen de ventas de 2021 fueron pick-ups, y esto es en parte por una prohibición para que puedan circular en muchas ciudades, producto del intenso tránsito que suele generar caos con vehículos medianos y pequeños. Así que no es difícil imaginar que el objetivo de Geely con esta Radar RD6 no sea tanto el abastecimiento del mercado local, que aunque crece notablemente para actividades de off-road y aventura, sigue siendo restringido.

Sin mencionar mercado alguno, los directivos de la marca han deslizado que intentarán entrar al mercado más importante de pick-ups del mundo, nada menos que EE.UU. Para lograrlo, la calidad y prestigio de Volvo que llevó rápidamente a los SUV Geely a una consideración mundial mucho mayor a la que hubieran tenido por sí mismos , son armas poderosas.

El frente de la RD6 tiene algunas semejanzas con el de una VW Amarok, aunque con sus huellas personales bien visibles

La producción de la Radar RD6 está prevista para los últimos meses de este mismo año, aunque todavía no se han informado las versiones ni el precio con el que saldrán a conquistar un mercado que todavía tiene mucho espacio disponible para propuestas sustentables.

