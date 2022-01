La primera pick-up electrificada ya se vende en Argentina

Con la combinación de un motor de combustión interna y uno eléctrico, la F-150 Híbrida alcanza una potencia total de 436 CV

La temporada de camionetas no se detiene, al menos para Ford Argentina, que continúa haciendo lanzamientos desde 2021, para completar la mayor oferta al mercado argentino. Ya son cinco las opciones que tienen en el porfolio de pick-ups con la llegada de la nueva Maverick, que se sumó a fin de año pasado a la tradicional Ranger, y a las Ranger Raptor, F-150 y F-150 Raptor. Eso, sin contar a Bronco, que por no ser pick-up no entra en la lista, pero a los efectos de un off-road extremo se debe tener en el radar.

Con el inicio del año, llega un nuevo modelo que convierte la línea F de la marca, en la primera en ofrecer un vehículo electrificado del país: la anunciada Ford F-150 Híbrida, ha comenzado a comercializarse con el mismo equipamiento de la Ford F-150 Lariat Luxury, la más lujosa de las camionetas de la “Raza Fuerte”.

El motor de combustión interna es el Ecoboost V6 de 3.5L y 400CV de potencia

Al ser híbrida, la nueva F-150 tiene dos motores: el motor naftero EcoBoost 3.5L V6 de 400 CV y 667Nm de torque, y el eléctrico de 45 CV y 300Nm de torque. Ambos, combinados, ofrecen una potencia máxima de 436 CV con 772 Nm de torque, a través de su caja automática de 10 velocidades.

Inteligentemente, de acuerdo con las necesidades que encuentre en su camino, el pasaje de modo combustión a eléctrico se produce de manera automática e imperceptible , de modo de ofrecer al conductor la mejor combinación de potencia y eficiencia. Esto permite que se emitan menores emisiones de CO2 al medioambiente, a la vez de mejorar la autonomía del vehículo.

La oferta de F-150 se completa con la camioneta híbrida, que se suma a la Lariat Luxury y a la Raptor, ambas presentadas en 2021

La F-150 Híbrida tiene una batería de iones de litio de alto voltaje con capacidad de 1.5 KWh, que se recarga durante la macha, almacenando energía a través de dos sistemas: un generador eléctrico, que se encarga de transformar la energía mecánica proveniente del motor de combustión interna en energía eléctrica , y el Sistema de Frenado Regenerativo, que aprovecha hasta el 90% de la energía que se disipa durante el frenado para recargar la batería de alto voltaje.

Como en la F-150 Lariat probada por Infobae en 2021, la camioneta en versión híbrida tiene la oferta de modos de conducción más versátil, con ocho modos distintos de conducción de acuerdo al terreno. Estos son: Normal, Remolcar/Arrastrar, Sport, Resbaladizo, EcoSelect, Nieve/Arena, Barro y Roca/Trepada. Y a su vez, tiene los cuatro modos de tracción opcionales, entre 4x2 (tracción trasera), 4x4 baja, 4x4 alta y 4x4 automática.

El interior de la F-150 híbrida, con el mismo equipamiento de la Lariat Luxury de motor térmico

En cuanto al equipamiento, pone a disposición del usuario las mismas funciones y características de la F-150 Lariat Luxury de motor de combustión interna, con lo que además de ser robusta y potente, permiten que sea una de las pick-ups más confortables, seguras y tecnológicas del mercado, gracias, entre otras cosas, al sofisticado paquete Ford Co-Pilot 360.

La Nueva F-150 Lariat Luxury 3.5L V6 Híbrida 4x4 AT se produce en EE.UU. y está disponible en tres colores: Gris Plomo, Rojo Racing y Blanco Metalizado. El precio sugerido al público es de 10.738.000 pesos y cuenta con garantía de 3 años o hasta 100.000 km.

